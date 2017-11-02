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06:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Довыборы ждут гордуму Хабаровска из-за потери двух депутатов

В ноябре-декабре народные избранники определятся с датой.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.

Двух депутатов взамен досрочно лишенных полномочий предстоит избрать в гордуму Хабаровска. Дата довыборов станет известна в ноябре-декабре, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель гордумы Хабаровска Сергей Савков.

— Дума приняла решение по депутатским полномочиям Владимира Стебелевского, которое вступит в силу с момента публикации. Завтра-послезавтра решение будет опубликовано. Принципиально мы удовлетворили требование прокуратуры, выразившей протест из-за непринятия гордумой решения в связи с тем, что депутат Стеблевский, нарушив закон РФ, в срок до 1 мая 2017 года не заполнил декларацию о доходах за 2016 год, — сообщил Сергей Савков.

Ранее депутатское кресло в Хабаровской гордуме освободил депутат городского округа № 10 Кирилл Пошатаев, который еще в июле написал заявление о снятии с него депутатских полномочий в связи с назначением на должность министра здравоохранения Хабаровского края.

— Сейчас мы направили информацию в избирательную комиссию Хабаровска, и если не в ноябре, то в декабре мы должны будем назначить дату проведения довыборов по 10 и 32 избирательным городским округам, — сказал Сергей Савков.

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