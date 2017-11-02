Довыборы ждут гордуму Хабаровска из-за потери двух депутатов
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Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.
Двух депутатов взамен досрочно лишенных полномочий предстоит избрать в гордуму Хабаровска. Дата довыборов станет известна в
— Дума приняла решение по депутатским полномочиям Владимира Стебелевского, которое вступит в силу с момента публикации.
Ранее депутатское кресло в Хабаровской гордуме освободил депутат городского округа № 10 Кирилл Пошатаев, который еще в июле написал заявление о снятии с него депутатских полномочий в связи с назначением на должность министра здравоохранения Хабаровского края.
— Сейчас мы направили информацию в избирательную комиссию Хабаровска, и если не в ноябре, то в декабре мы должны будем назначить дату проведения довыборов по 10 и 32 избирательным городским округам, — сказал Сергей Савков.