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08:01 (мск), источник: СуперОмск

Шишов вернулся в омский «Мостовик»

Основатель и бывший генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов побывал на заводе металлоконструкций в поселке Горячий Ключ, который ранее входил в структуру компании.

Завод реализовали на недавних торгах в рамках распродажи имущества «Мостовика».

По информации «СуперОмска», Шишов был привлечен к запуску объекта новыми хозяевами в качестве эксперта.

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