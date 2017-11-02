КазАвтоПром предложил ввести мораторий на закупку иностранных авто для госслужащих

«Основанием для обращения союза стал резкий рост государственных закупок импортных легковых автомобилей, зафиксированный по итогам 9 месяцев текущего года. Их объёмы выросли в 7,5 раза — с 67 единиц в январе-сентябре 2016 года до 508 в тот же период 2017 года. С начала года госучреждения и нацкомпании предусмотрели на приобретение импортных автомобилей в своих бюджетах 6,7 млрд тенге», — говорится в сообщении.