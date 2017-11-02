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07:12 (мск), источник: Informburo.kz

КазАвтоПром предложил ввести мораторий на закупку иностранных авто для госслужащих

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана обратился в Министерство финансов РК с рядом предложений по совершенствованию системы госзакупок служебных автомобилей госслужащими, сообщили в пресс-службе «КазАвтоПром».

Источник: Informburo.kz

В официальном письме представители союза предложили:

  • внедрить типовые стандарты служебных автомобилей для каждой категории государственных служащих;
  • ввести мораторий на закупку иностранных легковых автомобилей государственными учреждениями;
  • восстановить преференции для отечественных автопроизводителей, ранее предусмотренные Законом РК «О государственных закупках».

«Основанием для обращения союза стал резкий рост государственных закупок импортных легковых автомобилей, зафиксированный по итогам 9 месяцев текущего года. Их объёмы выросли в 7,5 раза — с 67 единиц в январе-сентябре 2016 года до 508 в тот же период 2017 года. С начала года госучреждения и нацкомпании предусмотрели на приобретение импортных автомобилей в своих бюджетах 6,7 млрд тенге», — говорится в сообщении.

В КазАвтоПром отметили, что факты закупки автомобилей люксового класса по необоснованно высоким ценам в 2017 году приобрели массовый характер. При этом разброс стоимости при поставках автомобилей одной модели достигает двукратной величины.

«Только на приобретение внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado государственными учреждениями с начала года было потрачено свыше 841 млн тенге. Четверть из закупленных автомобилей названных моделей были приобретены по цене, превышающей 23 млн тенге», — добавили в КазАвтоПром.

Основная часть данных закупок пришлась на районные и областные акиматы республики.

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