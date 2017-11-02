КазАвтоПром предложил ввести мораторий на закупку иностранных авто для госслужащих

В официальном письме представители союза предложили:
«Основанием для обращения союза стал резкий рост государственных закупок импортных легковых автомобилей, зафиксированный по итогам 9 месяцев текущего года. Их объёмы выросли в 7,5 раза — с 67 единиц в январе-сентябре 2016 года до 508 в тот же период 2017 года. С начала года госучреждения и нацкомпании предусмотрели на приобретение импортных автомобилей в своих бюджетах 6,7 млрд тенге», — говорится в сообщении.
В КазАвтоПром отметили, что факты закупки автомобилей люксового класса по необоснованно высоким ценам в 2017 году приобрели массовый характер. При этом разброс стоимости при поставках автомобилей одной модели достигает двукратной величины.
«Только на приобретение внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado государственными учреждениями с начала года было потрачено свыше 841 млн тенге. Четверть из закупленных автомобилей названных моделей были приобретены по цене, превышающей 23 млн тенге», — добавили в КазАвтоПром.
Основная часть данных закупок пришлась на районные и областные акиматы республики.