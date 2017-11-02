Экс-командующий ВВО Сергей Суровикин стал главкомом ВКС
Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск.
Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск.
Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.
Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин приступит к исполнению обязанностей главкома
О том, что генерал Суровикин может стать новым главкомом ВКС, «Ъ» сообщал 22 сентября. Вчера источники «Ъ» в руководстве Минобороны сказали, что все формальности улажены. Ранее собеседники «Ъ» отмечали, что новое назначение генерала Суровикина следует рассматривать как «награждение за достойную службу в Сирии»: возглавив группировку в марте 2017 года, он смог качественно повысить уровень взаимодействия наземных сил, авиации, ПВО и космической группировки. Как утверждают военные, достичь существенного перелома в борьбе с радикальными исламистами удалось именно при генерале Суровикине: «В настоящий момент освобождено свыше 95% территории республики, которая ранее контролировалась боевиками разных группировок». Получить официальный комментарий Минобороны РФ «Ъ» вчера не удалось.
Знакомый Сергея Суровикина рассказывает, что предложение возглавить ВКС стало для него неожиданностью, но долго он не раздумывал. С учетом опыта генерала (он возглавлял главное оперативное управление Генштаба, был начальником штаба Центрального военного округа, командовал Восточным военным округом) руководство новым видом войск «не должно стать для него
Отметим, что генерал Суровикин был четвертым командующим группировкой войск в Сирии. Все его предшественники получали новые должности: Александр Дворников возглавил Южный военный округ (до этого был начальником штаба Центрального военного округа), он был главой группировки с сентября 2015 года по июнь 2016 года. Генерал Александр Журавлев — замначальника Генштаба ВС РФ (до этого начальник штаба Южного военного округа), пробыл в Сирии с июля по декабрь 2016 года. А генерал Андрей Картаполов возглавил Западный военный округ после того, как занимался планированием сирийской кампании в главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ, но впоследствии также успел поруководить российской группировкой с декабря 2016 по март 2017 года.