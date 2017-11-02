Экс-командующий ВВО Сергей Суровикин стал главкомом ВКС

Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.

Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин приступит к исполнению обязанностей главкома воздушно-космических сил (ВКС). Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск. Но пока господин Суровикин останется в Сирии из-за отсутствия определенности с преемником. По сведениям «Ъ», в Генштабе планировали назначить главой группировки командующего ВДВ Андрея Сердюкова, но он сейчас восстанавливается после автокатастрофы. Источники «Ъ» утверждают, что эта кандидатура до сих пор приоритетна, но его командировка будет целиком зависеть от состояния здоровья, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Коммерсант».

О том, что генерал Суровикин может стать новым главкомом ВКС, «Ъ» сообщал 22 сентября. Вчера источники «Ъ» в руководстве Минобороны сказали, что все формальности улажены. Ранее собеседники «Ъ» отмечали, что новое назначение генерала Суровикина следует рассматривать как «награждение за достойную службу в Сирии»: возглавив группировку в марте 2017 года, он смог качественно повысить уровень взаимодействия наземных сил, авиации, ПВО и космической группировки. Как утверждают военные, достичь существенного перелома в борьбе с радикальными исламистами удалось именно при генерале Суровикине: «В настоящий момент освобождено свыше 95% территории республики, которая ранее контролировалась боевиками разных группировок». Получить официальный комментарий Минобороны РФ «Ъ» вчера не удалось.

Знакомый Сергея Суровикина рассказывает, что предложение возглавить ВКС стало для него неожиданностью, но долго он не раздумывал. С учетом опыта генерала (он возглавлял главное оперативное управление Генштаба, был начальником штаба Центрального военного округа, командовал Восточным военным округом) руководство новым видом войск «не должно стать для него каким-то откровением», убежден один из собеседников «Ъ», тем более что за каждым направлением — авиация, ПВО-ПРО, космические войска — закреплен профильный заместитель.