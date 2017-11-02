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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Чиновников из Башкирии обяжут учить башкирский язык в интернете

Глава республики поддержал проект электронного образования.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов призвал госслужащих обучаться башкирскому языку с помощью проекта «Электронное образование РБ».

Напомним, ресурс электронного образования появился в республике в 2014 году. Власти республики создали специальный сайт, на котором каждый зарегистрированный пользователь может научиться чему-то новому. Сейчас, например, можно пройти курсы по алгебре, истории, информатике, программированию и экономике, и даже журналистике. Каждый отдельный курс рассчитан на школьников и студентов вузов.

А с 1 сентября 2017 года на сайте проекта появился курс дистанционного обучения башкирскому языку. Подготовили его филологи башкирского педуниверситета. Состоит он из трех уровней: базовый, средний и продвинутый.

— Все, кто имеет статус государственных или муниципальных служащих, в том числе глава Башкирии, обязаны зарегистрироваться в этой учебной системе. Это должно касаться, может быть, и депутатов, которые работают на постоянной основе, — отметил Хамитов.

Позже глава региона предложил создать на сайте целый отдельный раздел, посвященный башкирскому языку.

— На портале должен быть раздел по башкирскому языку, в том числе и для госслужащих. С глоссарием, основными терминами. Это надо делать, — подчеркнул Хамитов.

Кроме того, он предложил «сделать прививку» электронного образования, чтобы хватило на всю жизнь.

— Нужно, чтобы человек, который вышел из стен университета, был готов к цифровой экономике, — подытожил он.

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