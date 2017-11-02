Бюджет Новосибирской области в первом чтении утвердили на сессии Заксобрания региона

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении утвердили бюджет региона на 2018 год. Как отметил в четверг министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, бюджет носит социально ориентированный характер, и в нем учтены все основные обязательства региона.

«У нас в бюджете заложено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, которые не были упомянуты в майских указах президента РФ 2012 года, и увеличение минимальной заработной платы до 85% от прожиточного минимума. Также у нас увеличен в два раза финансовый норматив на организацию питания детей из малообеспеченных семей и удвоение финансового обеспечения программы обеспечения жильем молодых семей», — отметил Голубенко.

Второе чтение бюджета пройдет 30 ноября, и, как отметил региональный министр финансов, к этому дню область ожидает увеличение доходной и расходной части бюджета на 10,5 млрд рублей за счет целевых федеральных трансфертов.

Как заявил Александр Морозов, председатель комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, в бюджете еще остается много вопросов, которые требуют скорейшего решения.

«Работа над вторым чтением будет сложной, но я уверен, что она будет продуктивной. Думаю, что поправки могут коснуться строительства школ в городе Новосибирске, также убежден, что очень серьезно должен звучать вопрос о поддержке аграриев Новосибирской области, которые сейчас не могут продать свой рекордный урожай», — отметил Морозов.

По словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, при подготовке бюджета ко второму чтению в него могут быть внесены изменения. «Предстоят поиски внутренних резервов в расходной части бюджета, потому что сегодня прозвучали многие пожелания, зачастую очень обоснованные пожелания. Например, это касается обеспечения качественной питьевой водой жителей ряда муниципалитетов. Мы понимаем, что в рамках сегодняшних параметров бюджета эти средства — порядка 1 млрд рублей — можно выделить только за счет каких-то поправок внутри расходной части бюджета», — заявил Травников.

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