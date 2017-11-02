Начальник ГУФСИН и уполномоченный по правам человека в Прикамье договорились о сотрудничестве

Договоренность об этом была достигнута в ходе встрече омбудсмена начальника краевого главка ФСИН. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, глава уголовно-исполнительной системы Прикамья выразил готовность содействия деятельности уполномоченного по правам человека в Пермском крае в рамках закона и в интересах соблюдения прав человека.

В свою очередь, Павел Миков отметил, что необходимо продолжать традицию проведения дней правовых знаний в исправительных учреждениях Прикамья, а также системно подойти к вопросам оказания медицинской помощи спецконтингенту.