МВД будет проводить круглосуточный мониторинг информацию в интернете
Постановлением Кабмина «О мерах по организации деятельности
Постановлением Кабмина «О мерах по организации деятельности
В задачи управления, в частности, входит обеспечение «круглосуточного мониторинга и анализа материалов средств массовой информации и всемирной информационной сети Интернет, незамедлительное реагирование на публикации, содержащие недостоверные или посягающие на авторитет органов внутренних дел сведения».
Также новому управлению поручено создать необходимые условия и принять комплексные меры по своевременному и достоверному доведению до населения информации о деятельности органов внутренних дел в области охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Управление будет организовывать встречи должностных лиц с представителями общественности, проводить открытый прямой диалог с гражданами по вопросам обеспечения общественной безопасности.
Начальник Управления по связям с общественностью и средствами массовой информации МВД одновременно является
До 1 декабря будет разработан порядок своевременного и достоверного освещения преступлений и событий, вызвавших общественный резонанс, в том числе при помощи эфирных выступлений по этим вопросам
уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел.