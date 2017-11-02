МВД будет проводить круглосуточный мониторинг информацию в интернете

Источник: Kommersant.uz

В задачи управления, в частности, входит обеспечение «круглосуточного мониторинга и анализа материалов средств массовой информации и всемирной информационной сети Интернет, незамедлительное реагирование на публикации, содержащие недостоверные или посягающие на авторитет органов внутренних дел сведения».

Также новому управлению поручено создать необходимые условия и принять комплексные меры по своевременному и достоверному доведению до населения информации о деятельности органов внутренних дел в области охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Управление будет организовывать встречи должностных лиц с представителями общественности, проводить открытый прямой диалог с гражданами по вопросам обеспечения общественной безопасности.

Начальник Управления по связям с общественностью и средствами массовой информации МВД одновременно является пресс-секретарем министра внутренних дел. В структуре управления будет создан медиацентр, который займется достоверным освещением на телеканалах о криминальной ситуации в стране, ее объективную оценку с целью недопущения распространения недостоверной о деятельности органов внутренних дел.