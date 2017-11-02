Более 100 экипажей Т-72 приняли участие в танковых учениях под Челябинском

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 100 экипажей Т-72 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), приняли участие в контрольных учениях на полигоне в Челябинской области. В общей сложности было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, сообщили в четверг в пресс-службе округа.

«Учения проводились в рамках первой итоговой проверки 90-й танковой дивизии, которая была создана на Урале в декабре 2016 года. Более 100 экипажей Т-72 состязались в нестандартных приемах боя, проводя рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Обороняющиеся подразделения пытались сорвать продвижение противоборствующей стороны, применяя танковую “карусель”, когда каждый новый залп из бронемашины осуществлялся в новой точке, устраивали засады, заманивая передовые силы в огневые мешки», — сказали там.

По данным пресс-службы, в контрольных маневрах, которые проходили в Челябинской области, было задействовано более 5 тыс. военнослужащих. «В завершение экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб по мишеням, имитирующим танк, расчет гранатомета и противотанковый ракетный комплекс на автомобиле, на удалении до 2 км», — пояснили в ЦВО.