Более 100 экипажей Т-72 приняли участие в танковых учениях под Челябинском
Всего в контрольных маневрах было задействовано более пяти тысяч военнослужащих.
Всего в контрольных маневрах было задействовано более пяти тысяч военнослужащих.
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 100 экипажей Т-72 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), приняли участие в контрольных учениях на полигоне в Челябинской области. В общей сложности было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, сообщили в четверг в
«Учения проводились в рамках первой итоговой проверки 90-й танковой дивизии, которая была создана на Урале в декабре 2016 года. Более 100 экипажей Т-72 состязались в нестандартных приемах боя, проводя рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Обороняющиеся подразделения пытались сорвать продвижение противоборствующей стороны, применяя танковую “карусель”, когда каждый новый залп из бронемашины осуществлялся в новой точке, устраивали засады, заманивая передовые силы в огневые мешки», — сказали там.
По данным
90 гвардейская