«На первом месте — общество, потом — бизнес». Борис Дубровский потребовал скорректировать приоритеты Стратегии-2035

Министр экологии области Ирина Гладкова подняла вопрос отсутствия в списке приоритетов темы защиты окружающей среды, в то время как проведенные в ходе подготовки опросы показали высокий уровень обеспокоенности населения этим вопросом. Обеспокоенность людей разделил и глава региона.

Борис Дубровский подчеркнул, что необходимо перевернуть пирамиду приоритетов, чтобы во главе встал человек. «Акценты должны быть расставлены таким образом: на первом месте — общество, потом — бизнес и только в самом конце — власть. Когда во главе угла — человек, тогда все становится на свои места. И нужно отвечать основным общественным запросам: на чистый воздух и воду, качественную медицину и образование», — отметил он.