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09:46 (мск), источник: Nakanune.ru

«На первом месте — общество, потом — бизнес». Борис Дубровский потребовал скорректировать приоритеты Стратегии-2035

Губернатор Борис Дубровский потребовал скорректировать приоритеты стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, чтобы она отвечала интересам южноуральцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Министр экологии области Ирина Гладкова подняла вопрос отсутствия в списке приоритетов темы защиты окружающей среды, в то время как проведенные в ходе подготовки опросы показали высокий уровень обеспокоенности населения этим вопросом. Обеспокоенность людей разделил и глава региона.

Борис Дубровский подчеркнул, что необходимо перевернуть пирамиду приоритетов, чтобы во главе встал человек. «Акценты должны быть расставлены таким образом: на первом месте — общество, потом — бизнес и только в самом конце — власть. Когда во главе угла — человек, тогда все становится на свои места. И нужно отвечать основным общественным запросам: на чистый воздух и воду, качественную медицину и образование», — отметил он.

Также на заседании стратегического комитета были представлены сценарии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, стратегия пространственного развития региона и другие вопросы.

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