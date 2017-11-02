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08:58 (мск), источник: Kommersant.uz

Узбекистан и ООН разработают «дорожную карту» по борьбе с наркотрафиком и терроризмом

На встрече отмечалось, что в настоящее время проводятся совместные мероприятия и реализуются проекты в рамках принятых в нашей стране «дорожных карт» по расширению практического взаимодействия с ООН.

Источник: Kommersant.uz

Было подчеркнуто, что Узбекистан придает важное значение углублению сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью и международным терроризмом. Реализованы и осуществляются национальные и региональные проекты по указанным направлениям при техническом содействии управления.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего усиления взаимодействия и принятия скоординированных мер по борьбе с наркотрафиком, преступностью и терроризмом на основе разработки и принятия совместного Плана практических действий — «Дорожной карты» двустороннего сотрудничества.

Юрий Федотов высоко оценил проводимую главой нашего государства политику по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, укреплению взаимовыгодного сотрудничества со странами региона на основе принципов добрососедства, взаимопонимания и учета общих интересов.

Представитель ООН подтвердил готовность организации к развитию долгосрочного и системного сотрудничества с Узбекистаном по противодействию современным глобальным вызовам и угрозам.

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