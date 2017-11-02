Мэра Уфы Ирека Ялалова наградили Почетным знаком в Москве

Напомним, общероссийский Конгресс муниципальных образований, проходит в эти дни в столице России. Мероприятие собрало более 400 делегатов из всех субъектов страны. Участниками конгресса стали руководители исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, советов муниципальных образований, общественных советов и палат, а также сельские старосты, представители «соседских сообществ», волонтерских и добровольческих организаций.

В рамках форума обсуждались вопросы законодательства в сфере местного самоуправления, возможности и перспективы международного межмуниципального сотрудничества, а также развитие территориального общественного самоуправления.



Стоит отметить, что Ялалов доволен своей должностью и не собирается становиться главой Башкирии.



— Меня устраивает работа мэра, эта работа очень интересная, и если посмотреть, что мы сделали с коллегами за последние 17 лет, то мне, по крайней мере, не стыдно за свою работу, — признался чиновник.



При этом ранее источники сообщали о скором назначении нынешнего мэра Уфы временно исполняющим обязанности главы Башкирии. В Кремле этот вопрос якобы уже решен. Кстати, Ялалов занял третью строчку в рейтинге российских мэров, уступив только Сергею Собянину и главе Белгорода Константину Полежаеву.