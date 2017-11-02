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08:57 (мск), источник: Podrobno.uz

Гражданам Узбекистана могут запретить въезд в Америку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Власти США не исключают, что Узбекистан после теракта в Нью-Йорке, совершенного Сайфулло Саиповым, может быть включен в список стран, чьим гражданам запрещено въезжать в США, заявила журналистам в среду пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс, отмечает РИА Новости.

Источник: Podrobno.uz

Белый дом назвал исполнителя теракта в Нью-Йорке солдатом врага.

На вопрос, будет ли Узбекистан добавлен в данный список, Сандерс ответила: «Мы на данный момент к этому не призываем, но мы, конечно, этого не исключаем».

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции.

Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом.

После прихода к власти Дональда Трампа Белый дом запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Судана. Впоследствии Судан был убран из списка, но туда были добавлены граждане Чада и КНДР, а также чиновники Венесуэлы.

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