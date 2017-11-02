Гражданам Узбекистана могут запретить въезд в Америку
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Власти США не исключают, что Узбекистан после теракта в
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Власти США не исключают, что Узбекистан после теракта в
Белый дом назвал исполнителя теракта в
На вопрос, будет ли Узбекистан добавлен в данный список, Сандерс ответила: «Мы на данный момент к этому не призываем, но мы, конечно, этого не исключаем».
Во вторник днем в
Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом.
После прихода к власти Дональда Трампа Белый дом запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Судана. Впоследствии Судан был убран из списка, но туда были добавлены граждане Чада и КНДР, а также чиновники Венесуэлы.