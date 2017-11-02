Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Теракт в Нью-Йорке
09:21 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Главу свердловского минздрава назовут на открытии детского центра в ДГБ 9

Губернатор определился с новым главой ведомства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после возвращения из Москвы, как ожидается, озвучит новые кадровые решения. Как передаёт 2 ноября корреспондент «АиФ-Урал», глава региона откроет реабилитационный центр при детской многопрофильной больнице № 9.

В клинике отремонтировали корпус, где будут проходить реабилитацию дети, восстанавливающиеся после травм и ожогов. Одновременно с этим в медицинском сообществе ждут, что будет подписан указ о назначении министра здравоохранения.

Действующий и.о. главы свердловского минздрава Игорь Трофимов имеет большие шансы на то, чтобы сохранить свой статус.

Напомним, в правительстве назначены практически все министры за исключением глав минздрава, минпрома и МУГИСО. Ещё две должности — министра экономики и мининвестразвития — выставлены на открытый конкурс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Выпущены новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
В тюрьме создали финансовую пирамиду и похитили 6 млрд рублей
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь