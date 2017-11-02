Главу свердловского минздрава назовут на открытии детского центра в ДГБ 9

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после возвращения из Москвы, как ожидается, озвучит новые кадровые решения. Как передаёт 2 ноября корреспондент «АиФ-Урал», глава региона откроет реабилитационный центр при детской многопрофильной больнице № 9.

В клинике отремонтировали корпус, где будут проходить реабилитацию дети, восстанавливающиеся после травм и ожогов. Одновременно с этим в медицинском сообществе ждут, что будет подписан указ о назначении министра здравоохранения.

Действующий и.о. главы свердловского минздрава Игорь Трофимов имеет большие шансы на то, чтобы сохранить свой статус.