Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Адвокат описал способ получить жилье бесплатно от государства
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Теракт в Нью-Йорке
09:26 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Наши производители игрушек оттеснили конкурентов на внутреннем рынке и значительно увеличили экспорт

Радует, что с каждым визитом в магазин игрушек мы находим там все больше нашей продукции. Даже на рынках, где раньше почти безраздельно властвовали недорогие товары Made in China, ситуация меняется прямо на глазах. Чем сейчас живет наш игрушечный бизнес, попытался выяснить корреспондент Р.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Хотя бы раз в три месяца

Оказывается, мы производим и экспортируем очень много игрушек и головоломок. За январь—август этого года за рубеж ушли 40,7 миллиона штук. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем 9 из 10 игрушек отправляются в Россию. Импортируем, кстати, еще больше.

Интересно, что за год количество импорта выросло на 157%. И за 8 месяцев этого года мы ввезли в страну 90,6 миллиона штук различных игрушек.

Естественно, большую часть (76%) составляет импорт из Китая. Еще 16% — игрушки из России. Остальное везут по чуть-чуть со всего света.

Перекос на рынке существенный. Но наши производители держатся как могут. Иногда даже становятся импортерами зарубежных конкурентов либо выкупают у них лицензию, чтобы самим делать игрушки под известными брендами. О высокой конкуренции и вообще проблемах на этом рынке говорит и то, что далеко не все производители готовы рассказывать о своей работе: боятся случайно выболтать какие-нибудь коммерческие тайны. Но все же несколько ключевых игроков согласились пообщаться. Причем большинство вполне оптимистичны.

Так, в отделе маркетинга одного из крупнейших производителей мягкой игрушки — компании Мальвина — говорят, что рынок игрушек растет несмотря на кризисные проявления в экономике:

— Каждая семья хотя бы раз в три месяца покупает детские игрушки, которые становятся практически товаром повседневного спроса. Если говорить о предпочтениях потребителей, то усиливается тенденция к доминированию брендов, увеличению продаж лицензионных игрушек, созданных по фильмам, книгам, играм. Доля мягкой игрушки в общем объеме игрушек невелика, но в последние годы достаточно стабильна.

Хотя конкурировать в этом сегменте приходится и с китайскими товарами, и с белорусскими. В перерывах между борьбой за наши полки компания успевает экспортировать свою продукцию: это Россия, Казахстан, Украина, Эстония, Туркменистан, Франция, Израиль и другие страны.

Несмотря на все трудности, компания Мальвина уверена, что игрушечный бизнес — прибыльное, но очень кропотливое занятие:

— Мы не зарабатываем сверхприбылей, но плановые показатели у нас в порядке.

Менее радужные наблюдения у предпринимателей из игрушечной столицы Беларуси — Жлобина. Один из таких ипэшников, который раньше занимался только оптом, теперь пытается в соцсетях продвигать свой товар в розницу — напрямую потребителю. По словам бизнесмена, ситуация с продажей игрушек сейчас тяжелая:

— Все как в легкой промышленности. Но другого ничего не умеем, поэтому и занимаемся. Можем все, что хочет заказчик. За два дня делаем. В основном мишки любых размеров.

Предприниматель жалуется: оптовая продажа упала практически на 70%. И естественно, розницей эту разницу нагнать сложно.

Кроме того, самый большой спрос — на мультяшных персонажей. А их за здорово живешь шить не начнешь — для их производства нужна лицензия.

Конкуренты копируют и продают дешевле

Но самая главная проблема — у людей нет достаточно денег, чтобы часто и много тратить их на игрушки. Практически только на эту трудность указывает директор унитарного предприятия БелКукла Валентина Тухто. Примерно 60% их продукции остается в стране. Остальное — на экспорт. В основном в Россию. У предприятия узкая, но очень требовательная аудитория — девочки:

— Именно для них мы постоянно придумываем новые модели. Если ничего не менять, то вообще никому не будешь нужен. Особенно часто меняем фурнитуру и ткани, чтобы они были качественнее и красивее.

К сожалению, для того чтобы оставаться на волне, приходится использовать в основном зарубежные материалы и комплектующие. Производству нужны хорошие и разные ткани, звуковые имитаторы и прочее. Основное сырье идет из Германии и Кореи. Ткани польские, турецкие и лишь иногда белорусские.

Обострение прижимистости у покупателей заметили и в компании Телефорс, которая занимается выпуском деревянных сборных игрушек под брендом WOODY.

По словам специалиста по экспорту и маркетингу Натальи Захарневой, более дешевые и простые игрушки стали продаваться в большем количестве.

Однако с продажами растет и число конкурентов:

— Приходится бороться и с прямым копированием со стороны российских предпринимателей. Так, одна компания из Калининграда закупила партию наших игрушек, скопировала файлы кроя и стала предлагать клиентам подделки по более низким ценам. Но за всеми не уследишь и по рукам не надаешь, поэтому на сегодня единственным решением для себя мы видим более сложные изделия — оригинальные, узнаваемые и трудноповторимые.

И хотя в 2016-м компания вышла на докризисные обороты 2014-го, тенденция этого года показывает ухудшение показателей выручки на 20%. Тем не менее наши деревянные конструкторы умудрились добраться даже до рынка Чили и острова Маврикий. Правда, основные экспортные поставки, конечно, идут в Россию.

Чтобы не сбавлять обороты, компания с этого года более плотно занялась интернет-маркетингом. Кроме того, руководство решило расширить ассортимент в сегменте от 0 до 3 лет, поскольку он наиболее доходный среди возрастных групп. Готов производитель и к индивидуальным заказам — персонализированных изделий.

В следующем году будет новое производство

Наверное, самый узнаваемый наш игрушечный бренд — это кобринская фабрика Полесье. Компания говорит о тех же проблемах, что и другие участники рынка, но строит, похоже, самые грандиозные планы. Коммерческий директор фабрики Владимир Кивака утверждает, что местный рынок товаров для детей находится в схожей ситуации со смежными рынками России, Украины, Казахстана:

— Сегодня ситуация в этом сегменте стабильно сложная. Уже на протяжении четырех лет падает уровень покупательной способности, и как следствие затраты родителей на покупку игрушки значительно снизились.

Поэтому за потребителя приходится жестко биться с азиатскими производителями, которые предлагают более дешевый товар, но и менее качественный. Однако у бренда уже есть стабильные покупатели, которые ему не изменяют. Ежегодно фабрика отгружает около 9 тысяч тонн игрушек. Около 65% экспорта приходится на Россию, Казахстан, Украину и другие страны СНГ, 35% — на все страны Европы и страны дальнего зарубежья (даже Японию и Австралию):

— Значительно упрощает экспорт наличие у предприятия собственного автопарка из 120 машин. Это позволяет оперативно, в сжатые сроки доставить товар клиенту.

Еще одна маленькая хитрость для удержания своих позиций на рынке — сотрудничество с многими европейскими производителями. Сегодня некоторые из них выкуплены и находятся в лицензионном портфеле фабрики. Это, например, Wader Quality Toys, Coloma Y Pastor, Palau, Cavallino.

Расторопность руководства позволила предприятию даже задуматься о расширении производства:

— В планах выпуск новой продукции, отличной от имеющейся как по используемым технологиям, так и по материалам. В 2018 году хотим начать реализацию инвестиционного проекта. Это около 20 тысяч квадратов новых производственных площадей.

А значит, белорусских игрушек у нас будет еще больше.

ПОЗИЦИЯ

Людмила КУЗНЕЦОВА, начальник отдела инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску:

— Мы постоянно следим за безопасностью и качеством детских игрушек. Единые и обязательные для применения требования к ним в настоящее время установлены в техническом регламенте Таможенного союза О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011), который вступил в силу с 1 июля 2012 года. Поэтому игрушки выпускаются в обращение только при условии, что они прошли сертификацию.

Проверки показывают, что в течение последних двух лет наметилась тенденция к уменьшению нарушений при выпуске этой продукции. Так, в 2016—2017 годах мы запретили к реализации на 60% меньше небезопасных и некачественных игрушек по сравнению с 2015-м. Также несколько изменился характер нарушений. Сейчас не бывает проблем с окрашиванием погремушек, размерами метательных снарядов и прочности их крепления в детских пистолетах. Вместе с тем по-прежнему остается актуальной проблема с маркировкой (не указывается обязательная информация о производителе, импортере, дате производства, сроках годности, комплектности и прочее).

Среди новых нарушений: некачественные колеса в детских велосипедах, а также небезопасные детские качели.

И все же общая ситуация улучшается. Данные госстандарта по стране говорят, что если в 2015 году нарушения требований технического регламента были установлены у 79% наименований игрушек из числа проверенных, то в 2017 году этот показатель снизился до 55%. Количество партий продукции, запрещенной к реализации, сократилось более чем вдвое. Запрет на ввоз в этом году получили 6 наименований опасной продукции (детские велосипеды) против 53 наименований (погремушки, пистолеты-роботы, детские качели, игрушки из латекса) два года назад.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
В тюрьме создали финансовую пирамиду и похитили 6 млрд рублей
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь