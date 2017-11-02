Наши производители игрушек оттеснили конкурентов на внутреннем рынке и значительно увеличили экспорт

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Хотя бы раз в три месяца

Оказывается, мы производим и экспортируем очень много игрушек и головоломок. За январь—август этого года за рубеж ушли 40,7 миллиона штук. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем 9 из 10 игрушек отправляются в Россию. Импортируем, кстати, еще больше.

Интересно, что за год количество импорта выросло на 157%. И за 8 месяцев этого года мы ввезли в страну 90,6 миллиона штук различных игрушек.

Естественно, большую часть (76%) составляет импорт из Китая. Еще 16% — игрушки из России. Остальное везут по чуть-чуть со всего света.

Перекос на рынке существенный. Но наши производители держатся как могут. Иногда даже становятся импортерами зарубежных конкурентов либо выкупают у них лицензию, чтобы самим делать игрушки под известными брендами. О высокой конкуренции и вообще проблемах на этом рынке говорит и то, что далеко не все производители готовы рассказывать о своей работе: боятся случайно выболтать какие-нибудь коммерческие тайны. Но все же несколько ключевых игроков согласились пообщаться. Причем большинство вполне оптимистичны.

Так, в отделе маркетинга одного из крупнейших производителей мягкой игрушки — компании Мальвина — говорят, что рынок игрушек растет несмотря на кризисные проявления в экономике:

— Каждая семья хотя бы раз в три месяца покупает детские игрушки, которые становятся практически товаром повседневного спроса. Если говорить о предпочтениях потребителей, то усиливается тенденция к доминированию брендов, увеличению продаж лицензионных игрушек, созданных по фильмам, книгам, играм. Доля мягкой игрушки в общем объеме игрушек невелика, но в последние годы достаточно стабильна.

Хотя конкурировать в этом сегменте приходится и с китайскими товарами, и с белорусскими. В перерывах между борьбой за наши полки компания успевает экспортировать свою продукцию: это Россия, Казахстан, Украина, Эстония, Туркменистан, Франция, Израиль и другие страны.

Несмотря на все трудности, компания Мальвина уверена, что игрушечный бизнес — прибыльное, но очень кропотливое занятие:

— Мы не зарабатываем сверхприбылей, но плановые показатели у нас в порядке.

Менее радужные наблюдения у предпринимателей из игрушечной столицы Беларуси — Жлобина. Один из таких ипэшников, который раньше занимался только оптом, теперь пытается в соцсетях продвигать свой товар в розницу — напрямую потребителю. По словам бизнесмена, ситуация с продажей игрушек сейчас тяжелая:

— Все как в легкой промышленности. Но другого ничего не умеем, поэтому и занимаемся. Можем все, что хочет заказчик. За два дня делаем. В основном мишки любых размеров.

Предприниматель жалуется: оптовая продажа упала практически на 70%. И естественно, розницей эту разницу нагнать сложно.

Кроме того, самый большой спрос — на мультяшных персонажей. А их за здорово живешь шить не начнешь — для их производства нужна лицензия.

Конкуренты копируют и продают дешевле

Но самая главная проблема — у людей нет достаточно денег, чтобы часто и много тратить их на игрушки. Практически только на эту трудность указывает директор унитарного предприятия БелКукла Валентина Тухто. Примерно 60% их продукции остается в стране. Остальное — на экспорт. В основном в Россию. У предприятия узкая, но очень требовательная аудитория — девочки:

— Именно для них мы постоянно придумываем новые модели. Если ничего не менять, то вообще никому не будешь нужен. Особенно часто меняем фурнитуру и ткани, чтобы они были качественнее и красивее.

К сожалению, для того чтобы оставаться на волне, приходится использовать в основном зарубежные материалы и комплектующие. Производству нужны хорошие и разные ткани, звуковые имитаторы и прочее. Основное сырье идет из Германии и Кореи. Ткани польские, турецкие и лишь иногда белорусские.

Обострение прижимистости у покупателей заметили и в компании Телефорс, которая занимается выпуском деревянных сборных игрушек под брендом WOODY.

По словам специалиста по экспорту и маркетингу Натальи Захарневой, более дешевые и простые игрушки стали продаваться в большем количестве.

Однако с продажами растет и число конкурентов:

— Приходится бороться и с прямым копированием со стороны российских предпринимателей. Так, одна компания из Калининграда закупила партию наших игрушек, скопировала файлы кроя и стала предлагать клиентам подделки по более низким ценам. Но за всеми не уследишь и по рукам не надаешь, поэтому на сегодня единственным решением для себя мы видим более сложные изделия — оригинальные, узнаваемые и трудноповторимые.

И хотя в 2016-м компания вышла на докризисные обороты 2014-го, тенденция этого года показывает ухудшение показателей выручки на 20%. Тем не менее наши деревянные конструкторы умудрились добраться даже до рынка Чили и острова Маврикий. Правда, основные экспортные поставки, конечно, идут в Россию.

Чтобы не сбавлять обороты, компания с этого года более плотно занялась интернет-маркетингом. Кроме того, руководство решило расширить ассортимент в сегменте от 0 до 3 лет, поскольку он наиболее доходный среди возрастных групп. Готов производитель и к индивидуальным заказам — персонализированных изделий.

В следующем году будет новое производство

Наверное, самый узнаваемый наш игрушечный бренд — это кобринская фабрика Полесье. Компания говорит о тех же проблемах, что и другие участники рынка, но строит, похоже, самые грандиозные планы. Коммерческий директор фабрики Владимир Кивака утверждает, что местный рынок товаров для детей находится в схожей ситуации со смежными рынками России, Украины, Казахстана:

— Сегодня ситуация в этом сегменте стабильно сложная. Уже на протяжении четырех лет падает уровень покупательной способности, и как следствие затраты родителей на покупку игрушки значительно снизились.

Поэтому за потребителя приходится жестко биться с азиатскими производителями, которые предлагают более дешевый товар, но и менее качественный. Однако у бренда уже есть стабильные покупатели, которые ему не изменяют. Ежегодно фабрика отгружает около 9 тысяч тонн игрушек. Около 65% экспорта приходится на Россию, Казахстан, Украину и другие страны СНГ, 35% — на все страны Европы и страны дальнего зарубежья (даже Японию и Австралию):

— Значительно упрощает экспорт наличие у предприятия собственного автопарка из 120 машин. Это позволяет оперативно, в сжатые сроки доставить товар клиенту.

Еще одна маленькая хитрость для удержания своих позиций на рынке — сотрудничество с многими европейскими производителями. Сегодня некоторые из них выкуплены и находятся в лицензионном портфеле фабрики. Это, например, Wader Quality Toys, Coloma Y Pastor, Palau, Cavallino.

Расторопность руководства позволила предприятию даже задуматься о расширении производства:

— В планах выпуск новой продукции, отличной от имеющейся как по используемым технологиям, так и по материалам. В 2018 году хотим начать реализацию инвестиционного проекта. Это около 20 тысяч квадратов новых производственных площадей.

А значит, белорусских игрушек у нас будет еще больше.

ПОЗИЦИЯ

Людмила КУЗНЕЦОВА, начальник отдела инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску:

— Мы постоянно следим за безопасностью и качеством детских игрушек. Единые и обязательные для применения требования к ним в настоящее время установлены в техническом регламенте Таможенного союза О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011), который вступил в силу с 1 июля 2012 года. Поэтому игрушки выпускаются в обращение только при условии, что они прошли сертификацию.

Проверки показывают, что в течение последних двух лет наметилась тенденция к уменьшению нарушений при выпуске этой продукции. Так, в 2016—2017 годах мы запретили к реализации на 60% меньше небезопасных и некачественных игрушек по сравнению с 2015-м. Также несколько изменился характер нарушений. Сейчас не бывает проблем с окрашиванием погремушек, размерами метательных снарядов и прочности их крепления в детских пистолетах. Вместе с тем по-прежнему остается актуальной проблема с маркировкой (не указывается обязательная информация о производителе, импортере, дате производства, сроках годности, комплектности и прочее).

Среди новых нарушений: некачественные колеса в детских велосипедах, а также небезопасные детские качели.