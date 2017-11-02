В Новосибирской области усилят контроль за мигрантами после подорожания трудового патента

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении приняли законопроект, увеличивающий стоимость трудового патента для мигрантов в 2018 году на 10% — до 3585 рублей. Как отметил в четверг Игорь Гришунин, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, в связи с повышением стоимости патента необходимо усилить контроль за легализацией мигрантов.

«В прошлом году мы никаких поправок не вносили, не увеличивали стоимость патента. И самое главное сейчас сделать так, чтобы у малого бизнеса не возникло проблем из-за повышения стоимости патента. Сейчас до 70% мигрантов работает именно в малом бизнесе, и на сегодня практически все они регистрируются легально. Нам надо не потерять эту тенденцию, чтобы не было криминала, и не появилось много поддельных патентов, которые очень сложно выявляются», — заявил Гришунин.