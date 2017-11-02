В Новосибирской области усилят контроль за мигрантами после подорожания трудового патента
В этом году в регионе выдано порядка 30 тысяч патентов, из них 18 тысяч оформлено для граждан Узбекистана.
В этом году в регионе выдано порядка 30 тысяч патентов, из них 18 тысяч оформлено для граждан Узбекистана.
НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении приняли законопроект, увеличивающий стоимость трудового патента для мигрантов в 2018 году на 10% — до 3585 рублей. Как отметил в четверг Игорь Гришунин, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, в связи с повышением стоимости патента необходимо усилить контроль за легализацией мигрантов.
«В прошлом году мы никаких поправок не вносили, не увеличивали стоимость патента. И самое главное сейчас сделать так, чтобы у малого бизнеса не возникло проблем
Как ранее сообщалось, повышение стоимости трудового патента позволит дополнительно привлечь в бюджет Новосибирской области около 70 млн рублей в год. По данным регионального Минтруда, в этом году в области выдано порядка 30 тысяч патентов, из них 18 тысяч оформлено для граждан Узбекистана. Иностранные граждане в Новосибирской области в основном заняты в таких отраслях как строительство, торговля, транспорт и связь.