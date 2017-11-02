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11:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

КСП считает нецелесообразным проведение молодежного форума «Байкал»

Аудиторы выступают против повышения расходов на проведение мероприятия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Контрольно-счетная палата Иркутской области (КСП) находит нецелесообразным повышение расходов на проведение молодежного форума «Байкал». Об этом заявила аудитор Юлия Махтина сегодня, 2 ноября, на заседании комитета по социально-культурному законодательству ЗС Приангарья. По мнению КСП, повышать расходы на проведение мероприятия на 1,4 млн рублей (до 11,3 млн рублей) в 2018 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Расходы на проведение форума требуют большую часть финансов по программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи».

По данным КСП, доля расходов на мероприятие в 2014 году составляла 44%, в 2016-м — 49,3%, в 2017-м — 33,8% от ресурсного обеспечения программы. В 2015 году пришлось даже пожертвовать 12-ю другими пунктами программы, ради проведения «Байкала-2020».

«Стоит отметить, что в последнее время заметно снизилось число участников мероприятия, а стоимость пребывания в лагере на одного человека выросла в три раза. Форум из года в год становится все менее результативным, и превращается в праздник для “избранной” молодежи. КСП считает нецелесообразным увеличение бюджетных расходов на проведение мероприятия, потому что это не способствует решению задач, поставленных госпрограммой», — пояснила Юлия Махтина.

Справка: В 2006 году был впервые проведен молодежный фестиваль «Молодежь Прибайкалья». Его организаторами стали областной комитет по молодежной политике совместно с молодежной инициативной группой участников референдума по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В 2007 году агентство по молодежной политике и региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» организовали совместный проект — обучающий лагерь «Молодежный кадровый резерв». В 2008 году он был переименован в межрегиональный молодежный лагерь «Байкал-2020». Годом позже лагерь обрел международный статус и был включен в федеральный план мероприятий по празднованию года молодежи в России. В 2017 году проект сменил название на международный молодежный форум «Байкал».

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