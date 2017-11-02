КСП считает нецелесообразным проведение молодежного форума «Байкал»
Аудиторы выступают против повышения расходов на проведение мероприятия.
Аудиторы выступают против повышения расходов на проведение мероприятия.
Расходы на проведение форума требуют большую часть финансов по программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи».
«Стоит отметить, что в последнее время заметно снизилось число участников мероприятия, а стоимость пребывания в лагере на одного человека выросла в три раза. Форум из года в год становится все менее результативным, и превращается в праздник для “избранной” молодежи. КСП считает нецелесообразным увеличение бюджетных расходов на проведение мероприятия, потому что это не способствует решению задач, поставленных госпрограммой», — пояснила Юлия Махтина.
Справка: В 2006 году был впервые проведен молодежный фестиваль «Молодежь Прибайкалья». Его организаторами стали областной комитет по молодежной политике совместно с молодежной инициативной группой участников референдума по объединению Иркутской области и