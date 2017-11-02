Дело о хищениях в ЕНПФ: В суде рассказали, куда делись 5 миллиардов тенге

Источник: Tengrinews

«Деньги, перечисленные АО ЕНПФ, были полностью размещены на расчетном счете ТОО “Бузгул Аурум” в AsiaCredit Bank. И под залоговый депозит Кенжебаевым был получен потребительский кредит, средства от которого использовались для производственных нужд. Обслуживание данного кредита им осуществлялось добросовестно, за исключением просрочки в то время, когда Кенжебаев находился на операции в Германии. АО “AsiaCredit Bank” в нарушение пункта 8.1.6 договора банковского займа без уведомления и согласия клиента, не проведя предусмотренные законом процедуры, а также не выдержав 40 дней, положенных по закону, узнав о начале досудебного расследования сотрудниками КНБ, с целью избежать ареста счета, где находились 5 миллиардов тенге, самовольно перечислил деньги со счета ТОО “Бузгул Аурум”, учредителем которого является Кенжебаев в свою пользу, то есть в пользу АО “AsiaCredit Bank”. Необоснованность действий банка подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы», — сообщила адвокат, зачитывая ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего подзащитного.

По словам Нелли Андроновой, гражданско-правовая сделка между ТОО «Бузгул Аурум» и ЕНПФ была заключена в рамках национальной программы по реализации государственного частного партнерства недропользования. Экспертиза подтвердила, что проведена в соответствии с нормами закона, отметила она.

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«Если бы не самовольные действия сотрудников банка, 5 миллиардов тенге до настоящего времени находились бы на депозитном счете ТОО “Бузгул Аурум”. Сделки по размещению облигаций через Фондовую биржу не могут быть неправомерными для предпринимателя», — добавила Нелли Андронова.

Также адвокат сообщила, что, согласно результатам экспертизы, приобретение облигаций ТОО «Бузгул Аурум» признано экономически целесообразным.

«Установить, каковы экономические последствия для ЕНПФ и убытки государству в результате нарушения ТОО “Бузгул Аурум” условия целевого использования денежных средств, полученных от продажи своих облигаций, не представятся возможным в связи с отсутствием факта наступления дефолта и невыполнения ТОО “Бузгул Аурум” своих обязательств перед единственным держателем акций ЕНПФ», — считает она.

Кроме этого, Нелли Андронова заявила, что если бы правоохранительные органы не задержали Бахытжана Кенжебаева, то деньги были возвращены в ЕНПФ.

«Кенжебаевым был предпринят ряд мер по минимизации возможных рисков для фонда — заключение договора с АО «АлатауМунайАлтын» о гарантированном обратном выкупе облигаций, проверка целевого использования средств, полученных от продажи облигаций. 20 декабря состоялась трехсторонняя встреча, результатом которой был составлен протокол об обратном выкупе акций. Если бы 28 декабря Кенжебаева не арестовали, эти акции были бы выкуплены и возвращены 5 миллиардов тенге АО «ЕНПФ», — заключила она, добавив, что в случае изменения меры пресечения Бахытжану Кенжебаеву на не связанное с лишением свободы, то у него будет реальная возможность выкупить облигации и вернуть ЕНПФ 5 миллиардов тенге.

Также другой адвокат Кенжебаева Джангельды Байдавлетов заявил, что между ТОО «Бузгул Аурум» и ЕНПФ была гражданско-правовая сделка и есть решение суда о признании сделки недействительной.

«Фактически орган уголовного преследования вмешался в деятельность предпринимателя и допустил такие форс-мажорные обстоятельства», — сказал он.

Также на предварительных слушаниях стало известно, что рассматривается гражданское дело по иску ЕНПФ в Специализированном межрайонном экономическом суде.

Напомним, на скамье подсудимых:

Руслан Ерденаев (экс-председатель правления АО «ЕНПФ»), обвиняется по статьям 189 части 4 пункта 2 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере», 366 части 4 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК;

Дабыр Медетбеков (экс-заместитель председателя правления АО «ЕНПФ»), обвиняется по статьям 189 части 4 пункта 2, 366 части 4 УК РК;

Муса Бахтов (экс-начальник управления департамента рисков АО «ЕНПФ»), обвиняется по статьям 28 части 5 — 189 части 4 пункта 2 «Пособничество в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере» УК РК;

Бахытжан Кенжебаев (учредитель ТОО «Бузгул Аурум»), обвиняется по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК;

Азат Найзагарин (директор ТОО «Бузгул Аурум»), обвиняется по статьям 189 части 4 пункта 2 и 28 части 5 — 367 части 4 «Пособничество в даче взятки» УК РК;

Талгас Туртаев (общий знакомый Кенжебаева и Медетбекова, заместитель директора ТОО «МегаТрансАзия»), обвиняется по статье 368 части 1 «Посредничество во взяточничестве» УК РК.

Ранее на предварительных слушаниях адвокат экс-главы ЕНПФ Александр Блок заявил, что его подзащитный признал вину и раскаялся. 20 октября 2017 года прокуратура Алматы сообщала подробности предъявленных обвинений.

Так, по их данным, 6 октября 2016 года в результате биржевой сделки на Казахстанской фондовой бирже АО «Единый накопительный пенсионный фонд» приобретены 500 тысяч облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму пять миллиардов тенге. Однако, согласно заключению департамента рисков АО «ЕНПФ» по инвестированию в облигации ТОО «Бузгул Аурум» от 5 сентября 2016 года, учитывая наличие высоких кредитных, а также проектных рисков, рекомендовано воздержаться от инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум».

Таким образом, в результате вышеуказанной сделки между АО «ЕНПФ» и ТОО «Бузгул Аурум» государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме пять миллиардов тенге. При этом, за заключение данной сделки руководителями ТОО должностным лицам АО «ЕНПФ» передана взятка в особо крупном размере, заявляли в надзорном ведомстве.

В начале января в КНБ сообщали, что Бахытжан Кенжебаев использовал в личных целях полученные от ЕНПФ пять миллиардов тенге.

«Кенжебаев Б. С, являясь единственным учредителем ТОО “Бузгул Аурум”, незаконно использовал в личных целях полученные от размещения облигаций и находящиеся на депозитном счете указанного ТОО денежные средства в размере пяти миллиардов тенге вопреки их целевому назначению», — говорили тогда в КНБ.