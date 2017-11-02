Приморский парламент критично оценил работу спортивных клубов «Адмирал» и «Луч-Энергия»

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Проект закона Приморского края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов» (в сфере физической культуры и спорта Приморского края) рассмотрели депутаты на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан. Приморские депутаты достаточно критично подошли к оценке деятельности спортивных клубов «Адмирал» и «Луч-Энергия», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Перед депутатами с докладом выступил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Он представил отчет о реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» за 9 месяцев 2017 года.

В 2017 году краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 1,9 млрд рублей. Запланированы субсидий в размере свыше 182 млн рублей бюджетам пяти муниципальных образований края на софинансирование строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Также планируется приобрести 13 комплектов оборудования универсальных спортивных площадок на сумму 112,5 млн рублей. Для строительства крытых катков запланированы проектно-изыскательские работы, в размере 75 млн рублей в Арсеньевском, Находкинском и Уссурийском городских округах.

Как сообщил Жан Кузнецов, за 9 месяцев 2017 года было организовано и проведено около 200 спортивных мероприятий, на которые израсходовано более 109 млн рублей. Самыми яркими стали международные турниры по самбо, дзюдо, смешанному боевому единоборству, бадминтону, парусному спорту. Кроме того, в Приморье было подготовлено 405 спортсменов 1 разряда, свыше 440 атлетов стали кандидатами в мастера спорта, а нормативы комплекса ГТО сдали более 6 тысяч человек.

Хорошие результаты показали профессиональные спортивные клубы. Так, клуб «Приморье» в кубке Национальной федерации бадминтона России занял 1 место и 3 место — в чемпионате Европы среди клубных команд, клуб «Восток» (Арсеньев) — 3 место в Высшей лиге первенства России по хоккею с мячом, клуб «Приморочка» — 4 место в чемпионате России по волейболу среди женских команд, баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» — 5 место в чемпионате Суперлиги (первый дивизион).

«У нас есть хорошие результаты в работе департамента по физической культуре и спорту Приморского края, в работе спортивных федераций и клубов, во взаимодействии с теми организациями, которые предоставляют услуги по оздоровлению населения. И мы их поддерживаем, — сказал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — В Приморском крае создана очень хорошая база для занятий физкультурой и спортом. Это и универсальные спортивные площадки, и другие спортивные объекты. Те возможности, которые на сегодняшний день созданы в Приморье для занятий спортом, впечатляют. В тоже время, мы бы хотели, чтобы заработал проект, который обеспечивает занятия спортом, начиная со школьной скамьи».

К сожалению, не все универсальные спортивные площадки, закупленные в прошлом году, удалось установить в муниципалитетах края. «Спорт — одно из важнейших ключевых направлений в нашей жизни, — считает депутат Сергей Слепченко. — В этой связи для нас очень важно воспитание подрастающего поколения. Мы в этом году на спортивные мероприятия потратили колоссальные средства. Но есть моменты, которые не дают четкого понимания, что творится в отрасли. Скажем, на севере края очень востребованы универсальные спортивные площадки. Я предлагаю устанавливать их за счет краевого бюджета, поскольку сегодня часть муниципалитетов не могут себе позволить установить эти площадки, и они просто ржавеют на улице. Это не правильно. Тем более дети хотят заниматься спортом».

На заседании комитета отчеты о своей работе представили руководители профессиональных спортивных клубов «Адмирал», «Луч-Энергия», «Спартак-Приморье», «Приморочка», «Восток» (Арсеньев) и «Приморье». Не все из них одинаково успешно ведут финансовую деятельность. Скажем, футбольный клуб «Луч-Энергия» накануне своего 60-летнего юбилея находится в процедуре банкротства и имеет тревожные перспективы в будущем.

«Я считаю, что те спортивные организации, которые показывают хорошие результаты, должны быть отмечены грантами, — говорит Игорь Чемерис. — Должна присутствовать мотивация к развитию спорта. Должен быть отмечен и спортсмен, который добивается выдающихся результатов, и тренер, который его подготовил. Но, когда мы рассматриваем финансирование спорта высших достижений и наших профессиональных клубов, меня беспокоит не рациональное использование средств. Может быть, эти деньги следует направить на развитие других видов спорта… И в этом вопросе мы хотим услышать мнение общественности».

Приморские депутаты достаточно критично подошли к оценке деятельности спортивных клубов «Адмирал» и «Луч-Энергия». «Та сложная ситуация, в которой оказались эти клубы, и объемы финансирования из краевого бюджета оказались несопоставимыми, — считает Игорь Чемерис. — Сегодня у “Адмирала” серьезная финансовая задолженность, и этот вопрос требует дополнительного обсуждения, реструктуризации долга, работы со спонсором. Речь идет о серьезных финансовых потоках, и они должны быть грамотно распределены. Отмечу, что в отличие от прошлых сезонов интерес к “Адмиралу” у зрителей снизился. И это тревожит. Вопиющая ситуация сложилась с “Лучом”. Нам нужно сделать все, чтобы команда существовала, чтобы она помогала развитию в Приморье детского футбола. А сегодня у нас достижения юношеского футбола выше, чем у взрослой команды, хотя она получает гораздо более значительное финансирование».