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10:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Губернатор Тарасенко взялся за краевую энергетику

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов во время рабочей встречи в Москве обсудили ряд вопросов, касающихся работы энергетического комплекса, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В частности, речь шла о состоянии энергетических объектов в регионе, обеспечение поставок угля для электростанций, тарифообразовании на электрическую и тепловую энергию.

По итогам встречи стороны договорились о взаимодействии при модернизации электрических станций.

«Регион развивается, создаются новые предприятия, и для этого нужна надёжная, устойчивая энергосистема. Сейчас все электростанции устарели, по 2700 МВт, важно, чтобы и энергетика получала развитие», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Николай Шульгинов выразил готовность заняться модернизацией энергохозяйства Приморья.

«Мы рады, что регион проявляет заинтересованность в реконструкции энергетического комплекса и в свою очередь готовы работать в этом направлении», — сказал руководитель ПАО «РусГидро».

Среди проектов, которые планируется реализовать на территории Приморья, — реконструкция Артёмовской ТЭЦ, завершение модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Кроме того, есть проект по строительству ветроэнергетической станции общей мощностью 600 кВт и дизельной станции мощностью до 2 МВт на острове Попова.

«Сейчас идёт корректировка инвестиционной программы, решается, какие объекты начнём модернизировать в первую очередь», — уточнил Николай Шульгинов.

Еще один вопрос, который стороны обсудили во время рабочей встречи, касается реструктуризации долгов приморских тепличных хозяйств.

«Нам важно сохранить местных производителей, поэтому мы намерены найти решения по поддержке наших предприятий. При этом ситуация с долгами перед ресурсоснабжающими организациями — явление ненормальное. Здесь необходимо найти совместное решение, чтобы выйти из этого положения», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

По итогам встречи между администрацией Приморского края и ПАО «РусГидро» достигнута договорённость о реструктуризации долгов тепличным хозяйствам до 15 апреля 2018 года, до этого времени они будут обеспечиваться теплом.

Михаил Грач.

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