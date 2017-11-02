Вячеслав Бурков назначен врио главы Большесосновского района
Председатель краевого молодёжного парламента Вячеслав Бурков занял пост временно исполняющего обязанности главы Большесосновского района.
Председатель краевого молодёжного парламента Вячеслав Бурков занял пост временно исполняющего обязанности главы Большесосновского района.
Решение о назначении было принято депутатами на внеочередном заседании Земского собрания муниципалитета, сообщили в
Кандидатуру Вячеслава Буркова поддержали 12 из 16 депутатов. Он будет исполнять обязанности главы района до проведения конкурса по выборам главы.
Конкурс назначен на 27 декабря. Подача документов кандидатов начнётся с 3 ноября, после публикации протокола заседания в районной газете. В
Напомним, что 25 октября на заседании Земского собрания Большесосновского района депутаты утвердили отставку главы района Михаила Чеботнова. Причиной этому стало признание двух отчетов о деятельности главы «неудовлетворительными».