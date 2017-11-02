Вячеслав Бурков назначен врио главы Большесосновского района

Решение о назначении было принято депутатами на внеочередном заседании Земского собрания муниципалитета, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Кандидатуру Вячеслава Буркова поддержали 12 из 16 депутатов. Он будет исполнять обязанности главы района до проведения конкурса по выборам главы.

Конкурс назначен на 27 декабря. Подача документов кандидатов начнётся с 3 ноября, после публикации протокола заседания в районной газете. В пресс-службе отметили, что сам Вячеслав Бурков претендует на участие в конкурсе.