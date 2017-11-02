Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10:36 (мск), источник: NewsKo

Вячеслав Бурков назначен врио главы Большесосновского района

Председатель краевого молодёжного парламента Вячеслав Бурков занял пост временно исполняющего обязанности главы Большесосновского района.

Решение о назначении было принято депутатами на внеочередном заседании Земского собрания муниципалитета, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Кандидатуру Вячеслава Буркова поддержали 12 из 16 депутатов. Он будет исполнять обязанности главы района до проведения конкурса по выборам главы.

Конкурс назначен на 27 декабря. Подача документов кандидатов начнётся с 3 ноября, после публикации протокола заседания в районной газете. В пресс-службе отметили, что сам Вячеслав Бурков претендует на участие в конкурсе.

Напомним, что 25 октября на заседании Земского собрания Большесосновского района депутаты утвердили отставку главы района Михаила Чеботнова. Причиной этому стало признание двух отчетов о деятельности главы «неудовлетворительными».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сколько стоит прошлогодний снег
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
В тюрьме создали финансовую пирамиду и похитили 6 млрд рублей
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь