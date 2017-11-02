Депутат возмутился особняками «молодых» таможенников

Народный избранник на обсуждении законопроекта о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС обратился к заместителю председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Госману Амрину с просьбой провести воспитательную работу среди таможенников.

«Наша фракция поддерживает Таможенный кодекс, который должен лечь в основу наших экономических отношений с соседями. Депутаты, обсуждая этот проект, высказали озабоченность тем, что экономические отношения должны претерпеть изменения и в дальнейшем отразиться не столько на внутренних, сколько на межгосударственных отношениях. Каждый субъект международно-экономических отношений должен и в своей деятельности, и в убеждениях понимать ответственность перед сообществом», — отметил Владислав Косарев.

Депутат считает, что Казахстану «пора научиться распознавать всякого рода “препоны”, которые препятствуют расширению двух или нескольких стран».

«Наши угрозы могут исходить не только от внешних компонентов, но и от внутренних. Надо всячески поддерживать производителей, чья продукция востребована на внешнем рынке. Это не касается перевозки через границу, а уже в производстве товаров мы должны стремиться помогать тем, кто работает на экспорт. Особенно важно, чтобы мы на внешнем рынке открыли простор отечественном предпринимателям», — добавил он.

Депутат призвал местных исполнительных органов не стоять в стороне от реализации этого Кодекса, а всячески помогать стране развивать свой экспортный потенциал.

«Очень жаль, что местные исполнительные органы пока что не объединились с органами таможенного контроля — этими ведомствами, которые видят, что происходит в этих организациях, но не могут никак научиться воспрепятствовать этому», — заявил Владислав Косарев, отмечая особняки и иномарки молодых сотрудников таможни.

«Разве мало примеров, когда на малой должности, имея небольшой стаж работника, он уже ездит на дорогой иномарке. А на втором году его службы в таможне он уже строит себе особняк на зависть окружающим соседним селам. Мы говорим о зле, которое “повисло” у нас на шее как камень — это коррупция. Почему стало правилом брать с поличным? Может быть, не пришлось бы нам сажать в тюрьму людей, которые разворовались, если бы в свое время аким пригласил этого молодого человека (работника таможенного органа) и сказал: “Прекрати, ты нарушаешь Кодекс и порочишь нашу страну”. Я думаю, что воспитательная работа, Косман Каримович (Амрин) она должна быть», — сказал Владислав Косарев.