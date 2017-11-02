Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» — СМИ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Теракт в Нью-Йорке
10:18 (мск), источник: Kazinform

Депутат возмутился особняками «молодых» таможенников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутат фракции народных коммунистов в Мажилисе Парламента Владислав Косарев возмутился особняками таможенников с небольшим стажем работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Народный избранник на обсуждении законопроекта о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС обратился к заместителю председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Госману Амрину с просьбой провести воспитательную работу среди таможенников.

«Наша фракция поддерживает Таможенный кодекс, который должен лечь в основу наших экономических отношений с соседями. Депутаты, обсуждая этот проект, высказали озабоченность тем, что экономические отношения должны претерпеть изменения и в дальнейшем отразиться не столько на внутренних, сколько на межгосударственных отношениях. Каждый субъект международно-экономических отношений должен и в своей деятельности, и в убеждениях понимать ответственность перед сообществом», — отметил Владислав Косарев.

Депутат считает, что Казахстану «пора научиться распознавать всякого рода “препоны”, которые препятствуют расширению двух или нескольких стран».

«Наши угрозы могут исходить не только от внешних компонентов, но и от внутренних. Надо всячески поддерживать производителей, чья продукция востребована на внешнем рынке. Это не касается перевозки через границу, а уже в производстве товаров мы должны стремиться помогать тем, кто работает на экспорт. Особенно важно, чтобы мы на внешнем рынке открыли простор отечественном предпринимателям», — добавил он.

Депутат призвал местных исполнительных органов не стоять в стороне от реализации этого Кодекса, а всячески помогать стране развивать свой экспортный потенциал.

«Очень жаль, что местные исполнительные органы пока что не объединились с органами таможенного контроля — этими ведомствами, которые видят, что происходит в этих организациях, но не могут никак научиться воспрепятствовать этому», — заявил Владислав Косарев, отмечая особняки и иномарки молодых сотрудников таможни.

«Разве мало примеров, когда на малой должности, имея небольшой стаж работника, он уже ездит на дорогой иномарке. А на втором году его службы в таможне он уже строит себе особняк на зависть окружающим соседним селам. Мы говорим о зле, которое “повисло” у нас на шее как камень — это коррупция. Почему стало правилом брать с поличным? Может быть, не пришлось бы нам сажать в тюрьму людей, которые разворовались, если бы в свое время аким пригласил этого молодого человека (работника таможенного органа) и сказал: “Прекрати, ты нарушаешь Кодекс и порочишь нашу страну”. Я думаю, что воспитательная работа, Косман Каримович (Амрин) она должна быть», — сказал Владислав Косарев.

Напомним, сегодня министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов на пленарном заседании Мажилиса Парламента рассказал о содержании одного из важных документов Евразийского экономического союза — Таможенного кодекса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В суде рассказали, как главы «Казавиаспаса» и «Казавиалесохраны» оформляли «мертвые души»
Известный юморист Нурлан Сабуров рассказал о своем дебюте в кино
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
В тюрьме создали финансовую пирамиду и похитили 6 млрд рублей
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь