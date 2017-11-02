Памятники истории в Молдове защитят новым законом

Кроме того, у памятников истории появится так называемая зона защиты — там тоже должны действовать особые правила обустройства. Для городских объектов ее периметр составит сто метров, для памятников, расположенных в сельской местности — двести. Эти земельные участки не подлежат разделению. Возведение новых объектов на сопредельных территориях будет разрешено только после оценки влияния на объект культурного значения. Финансовая нагрузка по защите памятников истории ложится на их владельцев. При этом они будут освобождены от уплаты налога на недвижимость. Исключение составят помещения, где осуществляется коммерческая деятельность.