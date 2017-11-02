Подготовка к 100-летию памяти Романовых вызвала перепалку в Заксо
Траты на 100-летие памяти Романовых вызвали небольшую перепалку на заседании свердловского Заксобрания.
Траты на 100-летие памяти Романовых вызвали небольшую перепалку на заседании свердловского Заксобрания.
Так, лидер коммунистов Александр Ивачев в процессе обсуждения корректировки бюджета поинтересовался, на что именно пойдут 86 млн рублей, выделенные на мероприятия к 100-летию памяти Романовых.
«Зачем так много? Ведь на эту тему у нас всегда находятся и спонсоры, и меценаты», — отметил он.
Представительница минкульта в ответ пояснила, что средства пойдут на ремонт филиала Свердловского областного краеведческого музея в Алапаевске. Среди прочего там будет создана постоянная экспозиция, посвященная царской семье. Также будет приведена в порядок Напольная школа, где до казни содержались представители Российского Императорского дома — великий князь Сергей Михайлович и великая княгиня Елизавета Федоровна.
Реплику относительно привлечения спонсоров вместо бюджетных средств чиновница оставила без внимания. Однако на нее отреагировал депутат Армен Карапетян, который предложил Ивачеву самому стать меценатом.
Напомним, траты предусмотрены в рамках увеличения свердловского бюджета-2017 на 1,9 млрд рублей. Митрополит Кирилл: «Даже убийцы царя не сомневались в его нравственной чистоте».