Подготовка к 100-летию памяти Романовых вызвала перепалку в Заксо

Так, лидер коммунистов Александр Ивачев в процессе обсуждения корректировки бюджета поинтересовался, на что именно пойдут 86 млн рублей, выделенные на мероприятия к 100-летию памяти Романовых.

«Зачем так много? Ведь на эту тему у нас всегда находятся и спонсоры, и меценаты», — отметил он.

Представительница минкульта в ответ пояснила, что средства пойдут на ремонт филиала Свердловского областного краеведческого музея в Алапаевске. Среди прочего там будет создана постоянная экспозиция, посвященная царской семье. Также будет приведена в порядок Напольная школа, где до казни содержались представители Российского Императорского дома — великий князь Сергей Михайлович и великая княгиня Елизавета Федоровна.

Реплику относительно привлечения спонсоров вместо бюджетных средств чиновница оставила без внимания. Однако на нее отреагировал депутат Армен Карапетян, который предложил Ивачеву самому стать меценатом.