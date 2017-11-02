Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Адвокат описал способ получить жилье бесплатно от государства
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Теракт в Нью-Йорке
10:45 (мск), источник: ЕАН

Подготовка к 100-летию памяти Романовых вызвала перепалку в Заксо

Траты на 100-летие памяти Романовых вызвали небольшую перепалку на заседании свердловского Заксобрания.

Так, лидер коммунистов Александр Ивачев в процессе обсуждения корректировки бюджета поинтересовался, на что именно пойдут 86 млн рублей, выделенные на мероприятия к 100-летию памяти Романовых.

«Зачем так много? Ведь на эту тему у нас всегда находятся и спонсоры, и меценаты», — отметил он.

Представительница минкульта в ответ пояснила, что средства пойдут на ремонт филиала Свердловского областного краеведческого музея в Алапаевске. Среди прочего там будет создана постоянная экспозиция, посвященная царской семье. Также будет приведена в порядок Напольная школа, где до казни содержались представители Российского Императорского дома — великий князь Сергей Михайлович и великая княгиня Елизавета Федоровна.

Реплику относительно привлечения спонсоров вместо бюджетных средств чиновница оставила без внимания. Однако на нее отреагировал депутат Армен Карапетян, который предложил Ивачеву самому стать меценатом.

Напомним, траты предусмотрены в рамках увеличения свердловского бюджета-2017 на 1,9 млрд рублей. Митрополит Кирилл: «Даже убийцы царя не сомневались в его нравственной чистоте».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
В тюрьме создали финансовую пирамиду и похитили 6 млрд рублей
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь