«Руки прочь от генерала Шадрина!»: мэрия Екатеринбурга объявила войну «интернет-хомячкам»

Напомним, к управленцу за два года его работы появилась масса претензий. В частности, не все поняли, зачем в парке культуры и отдыха устанавливается все большее количество памятных знаков, схожих с могилами.

«Находятся те, кому милее общественный раздрай. Иначе чем объяснить, что именно сейчас, накануне предстоящего Дня народного единства, екатеринбуржцев вновь начали настраивать против директора парка имени Маяковского Романа Шадрина?

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Между прочим, генерал-майора, Героя России, ветерана боевых действий на Северном Кавказе и участника военной кампании на Донбассе. Почему вновь? Да потому что эта, с позволения сказать, деятельность против директора, который заступил на новую должность в ноябре 2015 года, упорно ведется практически с первых дней его работы на этом месте. Любая инициатива Романа Александровича тут же подвергается критике, и всякому новшеству в ЦПКиО с помощью информационных вбросов в СМИ мгновенно придается заведомо негативный окрас", — говорится в заявлении мэрии на официальном городском портале.

«Скажем, не так давно на средства благотворительных организаций на Аллее ратной славы размещены мемориальные символы, которые посвящены пожарным-спасателям, бойцам внутренних войск МВД, пограничникам, другим мужественным людям. Разместились они как раз рядом с памятником разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса. Казалось бы, что плохого? Так исподволь и воспитывается патриотизм у прогуливающихся в парке с родителями детей. Но, следуя выбранному по отношению к директору ЦПКиО предвзятому отношению, злопыхатели, которые, к слову, кроме офисных войн, в иных и не участвовали, окрестили символы могильными плитами, безапелляционно отрубив: им не место в парке. При этом, разумеется, мнение нас, горожан, возмутителей спокойствия и не интересовало», — говорится в документе.