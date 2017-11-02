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10:44 (мск), источник: ЕАН

«Руки прочь от генерала Шадрина!»: мэрия Екатеринбурга объявила войну «интернет-хомячкам»

Мэрия Екатеринбурга официально ответила на претензии горожан к директору главного городского парка, депутату-генералу Роману Шадрину.

Напомним, к управленцу за два года его работы появилась масса претензий. В частности, не все поняли, зачем в парке культуры и отдыха устанавливается все большее количество памятных знаков, схожих с могилами.

«Находятся те, кому милее общественный раздрай. Иначе чем объяснить, что именно сейчас, накануне предстоящего Дня народного единства, екатеринбуржцев вновь начали настраивать против директора парка имени Маяковского Романа Шадрина?

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Между прочим, генерал-майора, Героя России, ветерана боевых действий на Северном Кавказе и участника военной кампании на Донбассе. Почему вновь? Да потому что эта, с позволения сказать, деятельность против директора, который заступил на новую должность в ноябре 2015 года, упорно ведется практически с первых дней его работы на этом месте. Любая инициатива Романа Александровича тут же подвергается критике, и всякому новшеству в ЦПКиО с помощью информационных вбросов в СМИ мгновенно придается заведомо негативный окрас", — говорится в заявлении мэрии на официальном городском портале.

«Скажем, не так давно на средства благотворительных организаций на Аллее ратной славы размещены мемориальные символы, которые посвящены пожарным-спасателям, бойцам внутренних войск МВД, пограничникам, другим мужественным людям. Разместились они как раз рядом с памятником разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса. Казалось бы, что плохого? Так исподволь и воспитывается патриотизм у прогуливающихся в парке с родителями детей. Но, следуя выбранному по отношению к директору ЦПКиО предвзятому отношению, злопыхатели, которые, к слову, кроме офисных войн, в иных и не участвовали, окрестили символы могильными плитами, безапелляционно отрубив: им не место в парке. При этом, разумеется, мнение нас, горожан, возмутителей спокойствия и не интересовало», — говорится в документе.

Мэрия приводит слова в защиту Шадрина, сказанные его бывшим сослуживцем Евгением Мишуниным. По его версии, атака на Шадрина может иметь бизнес-подоплеку. Сторонник Шадрина «Кто-то упорно пытается полностью коммерциализировать ЦПКиО, превратить его в один большой платный аттракцион, а парк рассчитан прежде всего на горожан, которые вряд ли смогут часто раскошеливаться на большую сумму, чтобы попасть внутрь. Соответственно, значительная часть людей будет просто лишена возможности посещать то место, где они любят отдыхать всей семьей, посещать различные праздничные программы. Роман Александрович как раз делает все возможное, чтобы ЦПКиО оставался открытым для всех, максимально доступным».

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