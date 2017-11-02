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10:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Глава СКР отстранил от работы главного следователя УрФО Ибиева

Вместе с главой 4 СУ СКР от должностей отстранены еще несколько руководителей ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отстранил от должности начальника 4 Следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге (до реорганизации — СУ СКР по УрФО) Руслана Ибиева. Как передает 2 ноября корреспондент «АиФ-Урал», вместе с Ибиевым от работы отстранены его заместитель Дмитрия Корешникова, а также руководитель следственного управления СК России по ХМАО-Югре Анвар Ахмедзянов.

Поводом для столь резких решений в центральном аппарате ведомства называют массовые жалобы, в том числе публичные, со стороны потерпевших по уголовному делу, возбужденному после гибели в ДТП под Ханты-Мансийском 12 пассажиров автобуса, в том числе 10 детей, возвращавшихся с соревнований. В СКР констатируют, в регионе есть и другие резонансные дела, по которым следователи подвергаются критике, в частности речь идет о деле сотрудника ИГБДД, сбившего подростка. В результате центральный аппарат уже начал проверку работы сотрудников «на местах».

Отметим, претензии к работе сотрудников 4 Следственного управления высказываются практически во всех регионах УрФО. В Челябинской области, например, рассматривается уголовное дело в отношении экс-замгубернатора Николая Сандакова, которого обвиняют во взяточничестве. Сам бывший чиновник и его защитники заявляют о том, что дело сфабриковано. В Свердловской области подчиненных Ибиева также критикуют в связи с затянувшимися уголовными делами в отношении ряда чиновников.

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