Глава СКР отстранил от работы главного следователя УрФО Ибиева
Вместе с главой 4 СУ СКР от должностей отстранены еще несколько руководителей ведомства.
Вместе с главой 4 СУ СКР от должностей отстранены еще несколько руководителей ведомства.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отстранил от должности начальника 4 Следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге (до реорганизации — СУ СКР по УрФО) Руслана Ибиева. Как передает 2 ноября корреспондент «АиФ-Урал», вместе с Ибиевым от работы отстранены его заместитель Дмитрия Корешникова, а также руководитель следственного управления СК России по
Поводом для столь резких решений в центральном аппарате ведомства называют массовые жалобы, в том числе публичные, со стороны потерпевших по уголовному делу, возбужденному после гибели в ДТП под
Отметим, претензии к работе сотрудников 4 Следственного управления высказываются практически во всех регионах УрФО. В Челябинской области, например, рассматривается уголовное дело в отношении