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15:23 (мск), источник: Kommersant.uz

Гражданам Узбекистана могут запретить въезд в США

Соединенные Штаты не исключают возможность добавления Узбекистана в список стран, для граждан которых ограничен въезд на американскую территорию. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник: AP 2017
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«Это то, что предстоит рассмотреть. Мы этого не исключаем», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

«У нас существует множество критериев, согласно которым мы определяем, какие страны должны быть в списке», — пояснила Сандерс. По ее словам, в настоящее время Узбекистан не фигурирует в качестве одной из стран, которая должна быть в перечне, но американская администрация ничего не исключает в дальнейшем.

Во вторник 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов на арендованном грузовике давил на улице Нью-Йорка велосипедистов. В результате теракта погибло восемь человек, более 10 — получили серьезные ранения.

В суде Саипов заявил, что был вдохновлен идеями группировки «Исламское государство» и хотел убить в Нью-Йорке как можно больше людей, а также отметил, что доволен содеянным.

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