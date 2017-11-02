Гражданам Узбекистана могут запретить въезд в США

Источник: AP 2017

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«Это то, что предстоит рассмотреть. Мы этого не исключаем», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

«У нас существует множество критериев, согласно которым мы определяем, какие страны должны быть в списке», — пояснила Сандерс. По ее словам, в настоящее время Узбекистан не фигурирует в качестве одной из стран, которая должна быть в перечне, но американская администрация ничего не исключает в дальнейшем.

Во вторник 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов на арендованном грузовике давил на улице Нью-Йорка велосипедистов. В результате теракта погибло восемь человек, более 10 — получили серьезные ранения.