Врио губернатора НСО увеличит расходы на программу «Чистая вода»

На сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты предложили более чётко расставить приоритеты областного бюджета на 2018−2020 годы. В частности, увеличить финансирование областной программы «Чистая вода».

«Обоснованные пожелания прозвучали сегодня по поводу того, чтобы увеличить финансирование областной программы по улучшению качества питьевой воды, — высказал своё мнение Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. — Областной бюджет — это не мёртвый документ, вполне возможно внести соответствующие поправки. Тем более, что по некоторым статьям иногда получается экономия. Также необходимо более чётко расставить приоритеты финансирования. Например, частично на некоторые проекты передвинуть на будущее».

Сейчас на неё запланировано выделить порядка 300 миллионов рублей. Напомним, что питьевой водой хорошего качества, которая полностью соответствует санитарным нормам, снабжается население Новосибирска и Бердска. Водоснабжение более 1500 городских и сельских поселений на территории Новосибирской области ведется из подземных источников.