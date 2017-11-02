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11:23 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Врио губернатора НСО увеличит расходы на программу «Чистая вода»

Ранее на этой строке бюджета Новосибирской области сильно экономили.

На сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты предложили более чётко расставить приоритеты областного бюджета на 2018−2020 годы. В частности, увеличить финансирование областной программы «Чистая вода».

«Обоснованные пожелания прозвучали сегодня по поводу того, чтобы увеличить финансирование областной программы по улучшению качества питьевой воды, — высказал своё мнение Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. — Областной бюджет — это не мёртвый документ, вполне возможно внести соответствующие поправки. Тем более, что по некоторым статьям иногда получается экономия. Также необходимо более чётко расставить приоритеты финансирования. Например, частично на некоторые проекты передвинуть на будущее».

Сейчас на неё запланировано выделить порядка 300 миллионов рублей. Напомним, что питьевой водой хорошего качества, которая полностью соответствует санитарным нормам, снабжается население Новосибирска и Бердска. Водоснабжение более 1500 городских и сельских поселений на территории Новосибирской области ведется из подземных источников.

Однако качество и природно-экологические характеристики подземных вод на территории нашего региона существенно отличаются. Во многих сельских районах в подземных водах повышенное содержание железа, марганца. В некоторых районах в воде присутствует аммиак и сероводород. Вода с такими примесями отрицательно сказывается на здоровье людей. Поэтому в 2011 году была принята областная программа «Чистая вода». Её цель — обеспечить населения области качественной питьевой водой, которая должна отвечать требованиям безопасности. Средства по программе (на условиях софинансирования с муниципалитетами) идут на развитие и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения. Если есть такая необходимость — на установку фильтровальных станций по очистке и водоподготовке и строительство водопроводных систем.

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