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11:17 (мск), источник: Newslab.ru

Александр Усс предложил пересмотреть расходы на спорт

Врио губернатора посчитал, что на профессиональные клубы тратится в разы больше, чем на весь массовый спорт в крае.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс призвал пересмотреть расходы Красноярского края на развитие спорта. Сейчас регион тратит на профессиональных спортсменов — некоторые их которых даже не красноярцы — в разы больше денег, чем на развитие общедоступного массового спорта. Эта ситуация, по мнению Усса, требует переосмысления.

Выступая перед краевыми депутатами, Александр Усс особо отметил, что Красноярский край стабильно входит в десятку лучших субъектов РФ по результатам высших спортивных достижений. «И этим мы обоснованно гордимся», — добавил докладчик.

Вместе с тем врио губернатора подчеркнул, что в Красноярском крае страдает развитие физкультуры и массового спорта. «В 2014 году мы были — прошу обратить внимание — на 42-м месте, в 2015 — на 54-м. А в 2016 оказались 68-ми в стране». Докладчик обратил внимание, что «такое скольжение вниз не случайно».

Он пояснил, что финансирование массового и профессионального спорта осуществляется неравномерно: «В 2017 году на развитие физкультуры в муниципальных образованиях края выделено 320 млн рублей. А на профессиональные клубы, в некоторых из которых красноярцев почти нет, в 4 раза больше, 1 млрд 331 млн рублей».

«Пора переосмыслить, что, как, и с какими результатами мы развиваем», — резюмировал Александр Усс.

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