Корбут обратился к омским охранникам

Он обратился к сотрудникам службы, отметив их эффективность при защите объектов и в борьбе с преступностью.

«Уважение и авторитет, завоеванные службой за эти годы, достигнуты благодаря ежедневной работе сотрудников, сопряженной с огромной ответственностью и риском для жизни», — заявил Корбут.