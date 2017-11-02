Корбут обратился к омским охранникам
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут поздравил службу вневедомственной охраны Росгвардии с 65-летием.
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Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут поздравил службу вневедомственной охраны Росгвардии с 65-летием.
Он обратился к сотрудникам службы, отметив их эффективность при защите объектов и в борьбе с преступностью.
«Уважение и авторитет, завоеванные службой за эти годы, достигнуты благодаря ежедневной работе сотрудников, сопряженной с огромной ответственностью и риском для жизни», — заявил Корбут.
Также спикер муниципального представительного органа «поблагодарил руководство и личный состав за принципиальность при обеспечении законности и правопорядка» сотрудниками службы вневедомственной охраны.