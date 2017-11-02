В каком случае Астана усилит контроль на границе с Кыргызстаном

Источник: Sputniknews.kz

Амрин отметил, что проблема на границе связана с тем, что зафиксирован большой поток товаров с нарушениями таможенного, налогового, фитосанитарного, транспортного законодательства.

«Это очевидная вещь, которая подтверждена не нами, а специальным мониторингом Евразийской экономической комиссии, не Казахстаном. Проблема есть, она признана, теперь вопрос, как ее решить. Я вижу одно решение — это совместная работа. (…) Если они откажутся, не дадут нам информацию, не будут с нами работать, то, не понимая, что у них происходит, мы будем вынуждены просто усилить контроль с целью недопущения перетоков товаров, нарушения законодательства», — сказал Амрин журналистам в четверг.

Он добавил, что ранее инициатива была неоднократно предложена, но не нашла должного отражения.

«В последний приезд правительственной делегации Кыргызстана мы предложили такой же формат действий. Первое: установить единые стоимостные индикаторы, чтобы товар в Кыргызстане, Казахстане был по одной цене, тогда никакого нарушения нет. Мы предложили контроль стоимости. Говорим: «Давайте установим одинаковые индикаторы и будем это обеспечивать», — продолжил Амрин.

Во-вторых, Казахстан предложил встать представителям Кыргызстана на казахстанскую границу.

«Для того, чтобы не было никаких инсинуаций, что мы злоупотребляем своим положением, мы предложили кыргызской стороне придти к нам. Взамен сказали: “Позвольте нам тоже поехать, встать на эту границу”. Ответ, к сожалению, был не очень позитивный. Они сказали, что по их законодательству казахская таможенная служба не может пойти на их посты. Мы сказали: хорошо, у нас есть позиция, приезжайте вы сами», — отметил замглавы комитета.

И, наконец, две стороны договорились об информационном обмене.

«Вы передавайте нам информацию каждый раз: какие товары, по какой цене поступают в Кыргызстан и в Казахстан. Мы это сделали, на прошлой неделе мы официально передали всю информацию им, от них пока не получили, ждем», — сказал Амрин.

Данные меры были заложены в Дорожной карте, призванной решить проблемы с нарушениями. Дорожная карта в настоящее время еще не подписана.

«Отношения достаточно профессиональные. Мы пытаемся убедить, что единственный путь решения — это совместная работа. Это снимет любые инсинуации, повысит прозрачность», — заключил Амрин.