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11:44 (мск), источник: VN.ru

Заксобрание поддержало решение о расторжении мусорной концессии

Второго ноября депутаты Законодательного собрания области одобрили «Обращение к правительству Новосибирской области о концессионном соглашении в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых отходов в Новосибирской области».

Суть обращения — расторгнуть соглашение. Парламентарии поддержали решение, озвученное в начале недели врио губернатора Андреем Травниковым.

Расторгнуть концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных заводов предложили правительству Новосибирской области депутаты регионального Заксобрания. «Концессионное соглашение не расторгнуто, в нем завышены почти все экономические показатели, и явно завышены тарифы», — сказал в своем докладе заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко.

В перерыве работы сессии Заксобрания журналисты спросили врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: «Не проще ли построить мусоросортировочный комплекс за бюджетные деньги?».

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«Я так не считаю, за бюджетные деньги следует строить исключительно те объекты, где выполняются муниципальные и государственные услуги в полном объеме, — сказал Андрей Травников. — В проектах, где используются доходы вне бюджета, а утилизация мусора — это практически полностью не бюджетные доходы, в первую очередь, необходимо привлекать для реализации проектов внебюджетные средства. Еще раз отмечу, что проект концессионного соглашения, который был запущен некоторое время назад в Новосибирской области, требует кардинальной корректировки. И, в связи с этим, я уже высказывал свое мнение, что проще, и, самое главное, быстрее, выйти на новую концессию, чем корректировать существующую».

Перед рассмотрением вопроса об обращении депутатов Заксобрания к правительству региона о концессионном соглашении строительства двух мусоросортировочных заводов ситуацию прокомментировал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив: «Мы занимаемся этим вопросом уже второй год, своим обращением хотим подвести черту. Надеемся, что все-таки оно будет расторгнуто. Я не скрывал с самого начала, что такие концессии ничего хорошего не принесут. Думаю, что мусорная концессия будет расторгнута. Но еще раз повторюсь, что мы ни разу не были против строительства моста, против сортировки мусора. Мы не против концессии, вопрос в том — какой ценой? Хотелось бы, чтобы это было в рамках разумного».

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Таким образом, Заксобрание поддержало решение, ранее уже озвученное врио губернатора Андреем Травниковым. Решение о выходе региона из концессионного соглашения взвешенное и не содержит никакой политики. Об этом Андрей Травников заявил 31 октября во время традиционной встречи с журналистами.

«Мы направили официальное уведомление в адрес второй стороны о нашем выходе из соглашения. Если удастся быстро договориться, свершится юридический факт расторжения. А если нам придется вступить в длительные переговоры, в том числе в судебное рассмотрение этого вопроса, мы к этому готовы. Но принципиальное решение принято, и я дал поручение подготовить новые условия для объявления конкурса. Надеемся, что мы с нашим партнером останемся в добрых отношениях и, вполне возможно, будем совместно реализовывать новый проект», — заявил Андрей Травников 31 октября.

Врио губернатора подчеркнул: руководство региона изучило все возможные сценарии дальнейшего развития событий, оценило вероятные риски и последствия, сделало вывод, что оптимальным решением является расторжение концессионного соглашения. Однако это не означает, что оно уже расторгнуто.

Андрей Травников поблагодарил всех участников рабочей группы за то, что они заняли активную позицию и доказали: для города и региона условия действующего концессионного соглашения неприемлемы.

Соглашение, заключенное сроком на 40 лет, предусматривает строительство в Новосибирской области двух высокотехнологичных мусоросортировочных заводов и двух полигонов захоронения отходов, что позволит создать принципиально новую систему сбора, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Проект мусорной концессии с самого начала активно критиковался рядом общественных организаций и депутатами Законодательного собрания. Соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено в июле 2016 года.

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