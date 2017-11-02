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12:04 (мск), источник: Zakon.kz

Чиновники стали отвечать на обращения граждан на латинице

В Северо-Казахстанской области прокурор района им. Г. Мусрепова Нурлан Канагатов ответил на обращение гражданки письмом на латинице, передает Zakon.kz.

В прокуратуре сообщили, что их ведомство уже начало переходить на латиницу.

«Предлагаем “начать с себя”, и ответы на обращения на государственном языке (на кириллице) сопровождать ответами на латинской графике (на обороте). Внутреннюю переписку, а также переписку на казахском языке с госорганами осуществлять с использованием латинской графики», — отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве рассказали о предыстории этого ответа на латинице. Оказалось, что прокурор района 31 октября 2017 года встретился в Центре приема граждан прокуратуры с жительницей села Новоишимское. У неё были вопросы по поводу выдачи квартир в возведенном новом доме в райцентре. Женщина обратилась с письменным заявлением на государственном языке на латинской графике. Поэтому и ответ на поступившее обращение прокурором района дан на государственном языке с использованием латинской графики. Фото: прокуратура района им. Г. Мусрепова СКО.

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