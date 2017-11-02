Чиновники стали отвечать на обращения граждан на латинице

«Предлагаем “начать с себя”, и ответы на обращения на государственном языке (на кириллице) сопровождать ответами на латинской графике (на обороте). Внутреннюю переписку, а также переписку на казахском языке с госорганами осуществлять с использованием латинской графики», — отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве рассказали о предыстории этого ответа на латинице. Оказалось, что прокурор района 31 октября 2017 года встретился в Центре приема граждан прокуратуры с жительницей села Новоишимское. У неё были вопросы по поводу выдачи квартир в возведенном новом доме в райцентре. Женщина обратилась с письменным заявлением на государственном языке на латинской графике. Поэтому и ответ на поступившее обращение прокурором района дан на государственном языке с использованием латинской графики. Фото: прокуратура района им. Г. Мусрепова СКО.