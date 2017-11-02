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12:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская Дума рассмотрит вопросы о новых должностях Наталии Казачковой и Александра Герасименко 15 ноября

Городская Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопросы об утверждении новых должностей Наталии Казачковой и Александра Герасименко 15 ноября 2017 года.

Источник: Reuters

В повестку заседания Гордумы на 15 ноября внесены вопросы о согласовании кандидатуры Казачковой на должность первого заместителя главы администрации города и о согласовании кандидатуры Герасименко на должность замглавы администрации.

Кроме того, на ближайшую Думу вынесен вопрос об утверждении Алексея Глазова в должности главы Ленинского района.

Напомним, ранее сообщалось, что и.о. замглавы нижегородского сити-менеджера Александру Герасименко поручено курировать вопросы первого зама. Он приступил к обязанностям 25 октября 2017 года.

17 октября 2017 года состоялась встреча врио губернатора Глеба Никитина и депутатов Думы. Никитин предложил депутатам свою кандидатуру при переходе на одноглавую систему управления городом — депутата Госдумы РФ, экс-депутата Гордумы Владимира Панова.

18 октября стало известно об отставке Сергея Белова, а на следующий день — об отставке Сергея Миронова, и.о. главы администрации стала замглавы администрации Наталия Казачкова.

26 октября Заксобрание одобрило закон о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления МСУ, закон вступает в силу 10 ноября.

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