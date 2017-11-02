Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
Россиянин оценил моральный ущерб от «Аэрофлота» за недосып
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
В Донбассе убили «бессмертного» грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Путин и Назарбаев познакомятся с историей и потенциалом Южного Урала

Грандиозная выставка «Опорный край державы» состоится в Челябинске в рамках проведения форума международного сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие главы двух государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Открытие выставки намечено на 9 ноября, именно в этот день в Челябинске ждут президентов России и Казахстана. Главы государств смогут познакомиться с индустриальной историей и туристическим потенциалом Южного Урала.

«В экспозицию в общей сложности войдут более 500 экспонатов, которые приедут из разных городов нашей области — Миасса, Аши, Сима, закрытых городов, а также из соседней, Свердловской области», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. По его словам, специально для этой экспозиции было изготовлено выставочное оборудование и витрины. «Такого масштабного проекта у нас еще не было», — заверил глава регионального минкульта.

Как рассказала пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, в экспозицию, которая развернется на площадке акционерного общества «Конар», вошли ценнейшие музейные предметы, музейные и художественные коллекции, а также промышленные разработки, собранные со всей Челябинской области. Свои экспонаты представят музеи региона, заповедник «Аркаим», ракетный центр имени Макеева, ЮУрГУ, «УралАЗ», ММК, «Мечел», «Маяк», гильдия оружейников Златоуста.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Климов: Просто повезло с погодой. Никто не договаривался с предприятиями о сокращении выбросов к приезду президентов
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь