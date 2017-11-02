Путин и Назарбаев познакомятся с историей и потенциалом Южного Урала

Открытие выставки намечено на 9 ноября, именно в этот день в Челябинске ждут президентов России и Казахстана. Главы государств смогут познакомиться с индустриальной историей и туристическим потенциалом Южного Урала.

«В экспозицию в общей сложности войдут более 500 экспонатов, которые приедут из разных городов нашей области — Миасса, Аши, Сима, закрытых городов, а также из соседней, Свердловской области», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. По его словам, специально для этой экспозиции было изготовлено выставочное оборудование и витрины. «Такого масштабного проекта у нас еще не было», — заверил глава регионального минкульта.