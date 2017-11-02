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12:17 (мск), источник: Om1.ru

Илюшин заявил, что суд над ним будет на совести экс-губернатора Назарова

Экс-министр транспорта Омской области считает себя невиновным.

Продолжается судебный процесс над бывшим министром финансов Омской области Ритой Фоминой и экс-министром транспорта Олегом Илюшиным. Чиновников обвиняют в незаконной выдаче аванса в 205 миллионов под строительство метро, на самом деле деньги предназначались под погашение кредитов «Мостовика» перед банком.

В то время как Илюшин, по версии следствия, причастен к выдаче авансов тому же «Мостовику» авансов на строительство метро и гидроузла.

На очередном заседании адвокат Риты Фоминой Александр Желещиков утверждал, что обвинение сделало вывод о преступном умысле только на основании прослушки телефонных разговоров министра финансов и главы предприятия Олега Шишова.

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 — Прокурор фактически предлагает учитывать всю информацию, содержащуюся в частных разговорах этих лиц, как одну беседу, содержание которой доподлинно известно как Фоминой, так и Илюшину. Но откуда Фомина могла знать содержание разговоров между Шишовым и Кравченко, экс-главбухом «Мостовика», Шишовым и Гамбургом, Шишовым и Двораковским? Единственно достоверно установленный источник информации министра финансов области Фоминой — это два телефонных разговора с Шишовым. В первом разговоре Фомина на просьбу Шишова о кредите ответила отказом. На его предложение предоставить аванс на строительство метрополитена посоветовала обратиться в профильное министерство. Во втором разговоре Фомина интересуется, как Шишов решает поставленный вопрос, — цитирует Желещикова «Новый Омск».

При этом защитник заявил, что предприятие могло рассчитывать на аванс в 178 миллионов рублей, «лишние» 25 миллионов «Мостовик» вернул через два дня. Эти 25 миллионов и стали ущербом для бюджета. Александр Желещиков утверждает, что область потеряла всего около полутора десятков тысяч рублей.

Между тем адвокат Илюшина Елена Мутьева отметила, что ее клиент во время прослушки вообще не вел ни с кем переговоры. Она упирала на то, что чиновник выполнял команду тогдашнего первого вице-губернатора Юрия Гамбурга.

Защитница добавила, что, исходя из материалов дела, решение об авансировании «Мостовика» на строительство метро принимало правительство Омской области в лице тогдашнего губернатора Виктора Назарова.

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После выступления стороны защиты прокурор Дмитрий Казанник откорректировал предъявленное Илюшину обвинение. Из инкриминируемого бывшему министру транспорта ущерба было исключено порядка трёхсот миллионов.

После чего экс-министры выступили с последним словом.

Бывший глава Минтранса не скрывал, что губернатор Виктор Назаров даст показания в суде в его пользу, но глава региона даже не пришел.

— Надежды не сбылись — губернатор смалодушничал. Пусть это будет на его совести. У него ещё дети есть, он в церковь ходит. Я виновным себя не считаю, — высказался Илюшин.

В свою очередь, бывшая глава Минфина Омской области сообщила, что она действовала по закону.

— Ошибка при перечислении завышенной на 25 миллионов суммы аванса «Мостовику» — это совершенно рядовая ситуация, она была исправлена за два дня. Я действовала строго в рамках бюджетного законодательства и законодательства Омской области, — добавила Фомина.

Приговор бывшим членам регионального кабмина вынесут завтра, 3 ноября в Первомайском райсуде Омска.

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 Илюшин заявил, что суд над ним будет на совести экс-губернатора Назарова
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