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12:15 (мск), источник: РИА Крым

На Форум друзей Крыма съедутся делегации из 30 стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Форум друзей Крыма станет международной площадкой для выстраивания диалога и налаживания сотрудничества между Республикой и зарубежными странами. Такое мнение в ходе видеомоста Москва — Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» выразил вице-премьер РК, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

6−7 ноября политические деятели примут участие в ежегодной конференции «Крым в международном контексте», в рамках которой создадут новую площадку для сотрудничества — Международную ассоциацию друзей Крыма. С инициативой ее создания выступили зарубежные политики, посещавшие полуостров после 2014 года.

«Надеемся, что там (на конференции — ред.) будут высказаны мысли, которые помогут восстановить конструктивные отношения между Крымом и зарубежными партнерами, — рассказал Мурадов. — Наши зарубежные друзья уже сейчас разрабатывают документ об учреждении Международной ассоциации друзей Крыма и готовят обращения в парламенты мира».

Ожидается, что в международной конференции примут участие около 90 иностранных гостей.

«Мы ожидаем порядка 90 участников из почти 30 стран. В основном, это видные общественные деятели, бывшие известные политики, — рассказал директор ГАУ “Деловой и культурный центр РК” Ярослав Иванченко. — Впервые приедет большая делегация из Китая — 26 человек. Они приурочили свой визит в Россию к 100-летию революции, и 6 ноября они будут участвовать в конференции в Крыму».

Также в числе гостей форума «Друзей Крыма» представители из стран Азии, Израиля, США и других стран.

За последние годы Крым стал центром народной дипломатии — ежегодно на полуостров приезжают десятки иностранных делегаций, которые не верят распространенному в западных СМИ мнению о Крыме и приезжают лично убедиться в добровольном выборе крымчан. Только в этом году, по словам Мурадова, на полуострове побывали порядка 30 делегаций.

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