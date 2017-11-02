На Форум друзей Крыма съедутся делегации из 30 стран

Источник: РИА "Новости"

6−7 ноября политические деятели примут участие в ежегодной конференции «Крым в международном контексте», в рамках которой создадут новую площадку для сотрудничества — Международную ассоциацию друзей Крыма. С инициативой ее создания выступили зарубежные политики, посещавшие полуостров после 2014 года.

«Надеемся, что там (на конференции — ред.) будут высказаны мысли, которые помогут восстановить конструктивные отношения между Крымом и зарубежными партнерами, — рассказал Мурадов. — Наши зарубежные друзья уже сейчас разрабатывают документ об учреждении Международной ассоциации друзей Крыма и готовят обращения в парламенты мира».

Ожидается, что в международной конференции примут участие около 90 иностранных гостей.

«Мы ожидаем порядка 90 участников из почти 30 стран. В основном, это видные общественные деятели, бывшие известные политики, — рассказал директор ГАУ “Деловой и культурный центр РК” Ярослав Иванченко. — Впервые приедет большая делегация из Китая — 26 человек. Они приурочили свой визит в Россию к 100-летию революции, и 6 ноября они будут участвовать в конференции в Крыму».

Также в числе гостей форума «Друзей Крыма» представители из стран Азии, Израиля, США и других стран.