Председателем аграрного комитета облдумы избран бывший её председатель

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Это имя достаточно хорошо известно волгоградцам, хотя и несколько подзабыто. Владимир Ефимов с 1994 года работал в алюминиевой промышленности. В 2002 году стал директором Волгоградского алюминиевого завода, которым руководил в течение пяти лет (2002−2006 гг.).

С 2003 по сентябрь 2014 — депутат Волгоградской областной Думы 3-го и 4-го созывов по Тракторозаводскому одномандатному избирательному округу. Возглавлял комитет по экономической политике, промышленности, транспорту и связи. С сентября 2010 года по по сентябрь 2014 года являлся председателем Волгоградской областной Думы.

В сентябре 2014 года избран депутатом Волгоградской областной Думы 5-го созыва по Тракторозаводскому одномандатному избирательному округу. Награжден Почетными грамотами и Благодарственными письмами федеральных и региональных органов власти и общественных организаций.