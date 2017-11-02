Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Мнение о российских кораблях в Сирии: филигранная «работа»
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Кадыров призвал захоронить Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронение Владимира Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. По его словам, это неправильно, когда «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Источник: РИА "Новости"

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно», — написал господин Кадыров в Telegram. Он отметил, что «над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт» и «возле его тела дежурит круглосуточная охрана».

Рамзан Кадыров подчеркнул, что решение о захоронении не должно быть выборочным. «Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — заявил глава Чечни.

Читайте также
Революция не вызывает гордости у россиян

Вопрос захоронения тела Владимира Ленина обсуждается в обществе уже много лет. В апреле группа депутатов из фракций ЛДПР и «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий захоронение. Однако позже единороссы отозвали свои подписи под законопроектом. Коммунисты уверены, что дискуссия о выносе тела Ленина из Мавзолея навязывается обществу, чтобы отвлечь его внимание от реальных проблем.

Вчера спикер Совета федерации Валентина Матвиенко не исключила референдума о захоронении. 27 октября с предложением «убрать тело Ленина» с Красной площади выступила Ксения Собчак. «Я считаю, что-то Средневековье, в которое мы сейчас проваливаемся, это, в том числе, потому, что в XXI веке у нас на главной площади страны лежит труп человека», — пояснила госпожа Собчак.

Мавзолей Ленина закроют для посетителей
Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
13 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Третий срок — плохая идея
Вдове отравленного банкира нашлось оправдание
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
Курс биткоина превысил $7000
Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить»
Суд утвердил пожизненный приговор "тверскому стрелку"
Кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь