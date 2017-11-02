Кадыров призвал захоронить Ленина

Источник: РИА "Новости"

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно», — написал господин Кадыров в Telegram. Он отметил, что «над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт» и «возле его тела дежурит круглосуточная охрана».

Рамзан Кадыров подчеркнул, что решение о захоронении не должно быть выборочным. «Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — заявил глава Чечни.

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Вопрос захоронения тела Владимира Ленина обсуждается в обществе уже много лет. В апреле группа депутатов из фракций ЛДПР и «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий захоронение. Однако позже единороссы отозвали свои подписи под законопроектом. Коммунисты уверены, что дискуссия о выносе тела Ленина из Мавзолея навязывается обществу, чтобы отвлечь его внимание от реальных проблем.