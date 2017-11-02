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13:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заседание Регионального совета Иркутской области состоится 15 ноября

Заседание Регионального совета Иркутской области состоится 15 ноября. Для участия приглашены мэры всех 42-х территорий региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Источник: Reuters

Глава региона намерен обсудить с мэрами территорий вопросы подготовки и прохождения отопительного сезона, проект бюджета области на 2018 год, реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«К губернатору обратилось около 30-ти глав муниципальных образований с предложением провести региональный совет в ноябре, потому что есть несколько важнейших тем, которые требуют безотлагательного решения. Для любого мэра это важная и эффективная площадка, прямой диалог между губернатором и представителями территорий», — сказал заместитель губернатора Иркутской области — руководитель аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

В рамках заседания также будут обсуждаться темы эффективности работы муниципальных образований по сбору платежей по упрощенной системе налогообложения, а также реализация указа президента «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

«В повестку включили наиболее актуальные для территорий вопросы. В обязательном порядке на регсовете будут присутствовать заместители губернатора, председатель правительства, его замы, министры, руководители служб и агентств. Кроме этого приглашены руководители территориальных органов федеральных органов власти», — подчеркнул заместитель губернатора.

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