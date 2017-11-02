Воронежская облдума упростила доступ к полезным ископаемым в регионе

Источник: РИА Новости

Дорожные организации, работающие в Воронежской области, смогут без проведения конкурсов или аукционов разрабатывать месторождения песка и других материалов, необходимые для строительства и ремонта дорог в регионе, — только на основании решения региональных властей. Соответствующие поправки в закон Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в сфере недропользования на территории Воронежской области» были внесены депутатами на очередном заседании регионального парламента. Эти поправки связаны с изменениями, внесенными в федеральный закон «О недрах», уточняют в облдуме.

«Данные поправки были приняты в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Они направлены на упрощение порядка предоставления региональными властями права пользования участками недр местного значения для добычи полезных ископаемых, необходимых для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автодорог общего пользования на срок реализации таких проектов», — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, слова которого приводятся в сообщении.