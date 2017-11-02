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13:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сергей Лавров: Дорожим сложившимся уровнем взаимодействия с администрацией Татарстана

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В Казани начала свою работу международная научно-практическая конференция «Внешние связи регионов Российской Федерации. Опыт Республики Татарстан».

Источник: ИА Татар-информ

Участников конференции поприветствовал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. На пленарной части конференции, проходящей в АН РТ, приветствие федерального министра зачитал заместитель министра иностранных дел РФ и специальный представитель Президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

«Сердечно приветствую организаторов и участников международной научно-практической конференции “Внешние связи регионов Российской Федерации. Опыт Республики Татарстан”. Содействие наращиванию международных и внешнеэкономических обменов субъектов федерации в русле единого внешнеполитического курса страны среди приоритетных направлений деятельности Министерства иностранных дел России. Дорожим сложившимся уровнем взаимодействия с администрацией Татарстана по совершенствованию его внешних связей. С удовлетворением констатируем уверенное расширение географии его зарубежных партнеров. Залог успеха — наличие благоприятных условий для иностранных инвестиций, реализация перспективных совместных проектов. Продвигается культурно-гуманитарное сотрудничество. Широкое признание получила работа по организации на территории республики крупных спортивных мероприятий. Весомый вклад в его усилия вносят представительства региона за рубежом. Убежден, что форум позволит обменяться накопленным опытом, будет способствовать установлению новых, взаимоприемлемых, взаимополезных контактов в интересах более полного раскрытия масштабного потенциала российских регионов. Со своей стороны будем и впредь оказывать этому всемерную поддержу. Желаю вам интересных дискуссий, новых успехов и всего самого доброго», — озвучил Богданов текст телеграммы.

Напомним, международная научно-практическая конференция «Внешние связи регионов Российской Федерации. Опыт Республики Татарстан» проходит в Казани 2—3 ноября. Мероприятие приурочено 25-летию начала официальных зарубежных контактов республики.

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