Сергей Лавров: Дорожим сложившимся уровнем взаимодействия с администрацией Татарстана

«Сердечно приветствую организаторов и участников международной научно-практической конференции “Внешние связи регионов Российской Федерации. Опыт Республики Татарстан”. Содействие наращиванию международных и внешнеэкономических обменов субъектов федерации в русле единого внешнеполитического курса страны среди приоритетных направлений деятельности Министерства иностранных дел России. Дорожим сложившимся уровнем взаимодействия с администрацией Татарстана по совершенствованию его внешних связей. С удовлетворением констатируем уверенное расширение географии его зарубежных партнеров. Залог успеха — наличие благоприятных условий для иностранных инвестиций, реализация перспективных совместных проектов. Продвигается культурно-гуманитарное сотрудничество. Широкое признание получила работа по организации на территории республики крупных спортивных мероприятий. Весомый вклад в его усилия вносят представительства региона за рубежом. Убежден, что форум позволит обменяться накопленным опытом, будет способствовать установлению новых, взаимоприемлемых, взаимополезных контактов в интересах более полного раскрытия масштабного потенциала российских регионов. Со своей стороны будем и впредь оказывать этому всемерную поддержу. Желаю вам интересных дискуссий, новых успехов и всего самого доброго», — озвучил Богданов текст телеграммы.