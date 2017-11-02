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12:41 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов не рекомендует Умерову и Чийгозу приезжать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендует помилованным российскими властями активистам меджлиса* Ахтему Чийгозу и Ильми Умерову не возвращаться на полуостров. Об этом Аксенов заявил журналистам в Ялте.

Источник: РИА "Новости"

«Здесь им ничего не светит. В Крым приезжать им не рекомендую. Уверен, что найдутся граждане, которые будут возражать против приезда данных товарищей на территорию Республики Крым. Сам выйду в пикет на границе. Пусть там (на Украине — ред.) теперь живут и строят свой быт, а сюда не приезжают», — сказал глава РК.

Аксенов напомнил, что после воссоединения полуострова с Россией они одними из первых получили гражданство, а Умеров некоторое время занимал государственную должность в российском Крыму.

«В свое время эти товарищи одними из первых побежали получать российские паспорта, они пользовались социальной поддержкой российского государства. Господин Чийгоз вообще ультиматум выставлял, чтобы его жену назначили директором Ханского дворца. Когда я приехал в Бахчисарай в первые месяцы после референдума, спросил господина Умерова: “Владимир Владимирович Путин — ваш президент?” Он сказал: “Да, мой президент”. Все торговались. Я не помню, чтобы кто-то выступал ярым защитником прав своего народа. В основном это был бизнес. Поэтому те сказки, которые они там сейчас рассказывают, как они тут героически сопротивлялись, я даже слушать не хочу», — рассказал глава Республики.

По словам руководителя региона, все средства, которые Умеров, Чийгоз и члены их семей получили от российского государства, должны быть возвращены в бюджет.

«Скажу, чтобы посчитали, сколько получил в виде зарплаты Умеров, который просидел на должности где-то полгода, сколько Чийгоз и его семья получили от российского государства. Предъявим. Российские паспорта свои пусть тоже сдадут. Пусть на Украине оправдываются и трясут у Порошенко украинским паспортами», — подытожил Аксенов.

* Организация, запрещенная в России.

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