Николай Дёмкин: Результаты «Единой России» говорят сами за себя

В декабре 2017 года состоится традиционная ежегодная конференция Пермского регионального отделения «Единой России». На конференции единороссы проведут ротацию политсовета, заслушают доклады об итогах работы за год секретаря реготделения Николая Дёмкина, руководителя общественной приёмной «Единой России» в Пермском крае Александра Бойченко, лидера партийной фракции в краевом парламенте Юрия Борисовца.

В преддверии конференции Николай Дёмкин рассказал о главных итогах года и прокомментировал слухи о своём досрочном уходе с поста секретаря регионального отделения партии.

— Николай Иванович, главный итог 2017 года для регионального отделения — наверняка результаты прошедших выборов?

— Конечно. Прежде всего, это результаты выборов губернатора Пермского края. Как известно, кандидат от «Единой России» Максим Решетников получил более 82% голосов избирателей — это один из лучших результатов среди всех 16 регионов страны, где проводились выборы губернатора. По уровню явки на этих выборах Пермский край показал пятый результат, а Пермь заняла третье место из 16 региональных столиц.

Успешно и эффективно прошла также кампания по выборам в органы местного самоуправления, которые проводились в ряде районов Прикамья. Замещалось 515 мандатов, «Единая Россия» выдвинула 505 своих кандидатов. Общий результат — более 76% замещаемых мандатов получили наши кандидаты. Немаловажно также, что существенная часть победивших на этих выборах самовыдвиженцев впоследствии также вошли в депутатские группы «Единой России». Они понимают, насколько такой шаг повышает эффективность их работы.

Итоги выборной кампании 2017 года высоко оценило федеральное руководство партии. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев направил в адрес Пермского регионального отделения поздравительное письмо; правительственная телеграмма с благодарностью за успешно проведенные выборы пришла от Сергея Неверова (на тот момент — секретаря Генсовета партии).

— Если вспомнить выборы прошлых лет, можно заметить положительную динамику результатов «Единой России», это так?

— Совершенно верно. Уровень голосования за «Единую Россию» на выборах — ключевой показатель эффективности нашей работы. И всё то время, что являюсь секретарём реготделения, я самое серьезное внимание уделял именно этому направлению. Результат есть. С каждым годом уровень доверия избирателей к кандидатам от партии растет.

Показатель в 76,11%, который мы получили на сентябрьских выборах в органы МСУ — это выше среднего результата по России. Иными словами, сегодня мы «подтягиваем» вверх средний показатель по стране. А ведь еще пять лет назад это казалось невозможным: единороссы Пермского края стабильно показывали на выборах результаты гораздо ниже общероссийских. Многие уже подзабыли, что некоторое время назад Пермь считалась чуть ли не «либеральной столицей». Сейчас Прикамье — это уже, пожалуй, «территория государственности».

Для меня также важно, что отношение к партии меняется к лучшему не только у избирателей, но и у самих кандидатов, а затем и избранных депутатов от «Единой России». Вспомните, несколько лет назад многие из них «стеснялись» своей партийной принадлежности; на выборах и после них они дистанцировались от партии в своей риторике, в общении с избирателями. Сегодня, напротив, они с гордостью носят партийный значок, на встречах с избирателями выступают от лица партии. В обществе уже сформировалось понимание, что «Единая Россия» — действительно ведущая политическая сила, реальный инструмент, работающий в интересах избирателей, а представители партии — достойные люди и эффективные политики.

В 2018 году предстоят выборы президента России и ещё более масштабные, чем нынче, выборы в органы МСУ. Будет замещено около 2,5 тыс. мандатов. И региональное отделение партии «Единая Россия», конечно, будет принимать в этих событиях самое деятельное участие. Мы намерены использовать для этого весь опыт, который нарабатывали в последние годы.

— Приходилось слышать мнение, что столь высокий процент «Единой России» в органах представительной власти — это не очень хорошо. Мол, нет возможности другим политическим силам отстаивать своё мнение, от этого страдают избиратели…

— Не соглашусь. «Единая Россия» нацелена на конструктивное и эффективное взаимодействие с исполнительной властью. Там, где единороссы составляют серьезное большинство в местных парламентах, работа идёт слаженно. Но достаточно посмотреть на опыт районов, где «Единая Россия» не имеет убедительного преимущества в органах МСУ — вот там сразу же начинается политическая конфронтация и сбои в работе исполнительной власти. Вот в этом случае избиратели страдают гораздо больше.

— За счёт чего региональное отделение сумело нарастить показатели? Каким образом за минувшие годы изменилась работа партийной организации Прикамья?

— Прежде всего, за счёт того, что партия стала действительно работать. Мы жёстко прекратили бытовавшую ранее практику очковтирательства и «имитации бурной деятельности». Политсовет, президиум, комиссии — все эти органы не для того, чтобы кто-то получил звучную должность, а для работы. Сегодня всем в реготделении это уже понятно.

Мы проводим ежегодную ротацию политсовета, это даёт возможность не «застаиваться»: благодаря вхождению в политсовет новых членов вносятся новые подходы к работе. Точно также ротации проходят во всех местных отделениях.

Мы значительно укрепили организационную, материально-техническую и кадровую базу местных отделений. Когда я только «принимал дела», выяснилось, что в Пермском крае существовали «отделения-изгои», которые вообще не получали финансирования. Понятно, что ждать от них каких-то показателей в работе было бесполезно. Сейчас «изгоев» нет, все местные отделения получают стабильное финансирование. Мы нашли возможность обеспечивать финансирование и текущей деятельности регионального отделения, и работы по подготовке и проведению выборных кампаний — а это десятки миллионов рублей.

Я не стесняюсь об этом говорить, потому что все понимают, что это затратные мероприятия: аренда помещений и техники для встреч, организация выездов, работа экспертов, социологов, агитаторов, изготовление агитматериалов — всё должно оплачиваться. И оплачивается — в соответствии с законом, в срок и в полном объёме.

Чётко, как часы работает региональный исполком. В этом, конечно, огромная заслуга его руководителя Вячеслава Григорьева. Как человек с военной закалкой, он поставил дисциплину и ответственность в работе на высочайший уровень.

Улучшилась работа общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае. Статистика показывает, что сюда обращается всё больше граждан, показатели решённых вопросов также растут.

Сегодня избиратели в Пермском крае уже хорошо знают, что такое партийные проекты «Единой России». И не просто знают, а могут увидеть их результаты своими глазами — в виде отремонтированных дворов, парков и скверов, материального обеспечения домов культуры в районах края, помощи людям старшего поколения. Всё больше граждан принимает в этих проектах участие, вносит свои предложения. То есть для улучшения жизни людей в конкретных территориях партпроекты уже стали привычным и эффективным механизмом. Новым импульсом для их развития стала близкая по духу программа «Управляем вместе», которая была запущена в Пермском крае по инициативе губернатора Максима Геннадьевича Решетникова и на сегодня эффективно работает.

Коренным образом изменилась к лучшему работа «молодёжного крыла» партии — «Молодой Гвардии Единой России». Под руководством Станислава Швецова «молодогвардейцы» стали заметным движением в крае. В территориях региона регулярно открываются новые отделения «Молодой Гвардии» — за последнюю пятилетку их число выросло с шести до 31. Сейчас региональной «Молодой Гвардией» руководит Игорь Новосёлов, и его личные и деловые качества позволяют надеяться, что он закрепит и разовьёт этот успех.

Наконец, выведен на качественно новый уровень институт сторонников партии. Здесь тоже нужно говорить о том, что «кадры решают всё»: региональный совет сторонников возглавил Ирек Хазиев, и сегодня сторонники «Единой России» — это мощная и эффективная сила, которая реализует множество важных для людей проектов, ведёт разъяснительную работу, помогает партии решать многие организационные вопросы.

— Приходилось слышать шутливое замечание: мол, Дёмкин руководит региональным отделением партии как подразделением ПЗСП…

— Возможно, и так. Не вижу в этом ничего плохого. Как и в управлении предприятием, в руководстве любой структурой необходимо чётко ставить цели, обеспечивать ресурсы и инструменты для их достижения. Как и на предприятии, должен работать принцип: сказал — сделал. Нужно так же быть в постоянном контакте с людьми, добиваться выполнения поставленных задач.

Мне кажется, результаты, которые мы с вами сегодня обсуждаем, говорят сами за себя: задачи выполняются, цели достигаются, показатели растут.

— На фоне этих результатов по меньшей мере странными кажутся слухи о том, что вы якобы «дорабатываете» этот год, и на предстоящей конференции выберут нового секретаря. Насколько эти слухи оправданы?

— Примерно представляю, кто распространяет эти слухи. На всякий случай напомню, что в 2016 году меня переизбрали секретарём реготделения сроком на пять лет. Иными словами, срок моих полномочий заканчивается в декабре 2021 года.