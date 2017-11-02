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13:19 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко на встрече с Порошенко: у нас с вами вообще проблем нет

Рабочие поездки президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко пересеклись в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: Sputnik.by

«Это хорошо, что мы и за 5000 километров находим возможность переговорить, друг с другом обсудить проблемы, которые на злобу дня, несмотря на то, что действительно дорожная карта — тот план, который мы прописали с вами, реализуется», — отметил Лукашкенко во время переговоров.

Президент Беларуси также подчеркнул активное сотрудничество с Украиной в торгово-экономической сфере.

«Мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, больше 3-х миллиардов. Наверное, уже 3,5 на сегодняшний день где-то будет», — отметил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, сейчас нет проблем с тем, чтобы расширить сотрудничество как между двумя странами в целом, так и между отдельными регионами напрямую.

«Мы в Гомеле готовимся к тому, чтобы провести, как мы договорились, первый форум регионов Украины и Беларуси. Думаю, что они дадут нам новые импульсы для развития между двумя странами, да и нам будет полезно знать, в чем непосредственно нуждаются люди наши внизу», — сказал Лукашенко.

Что касается политического взаимодействия, то, по словам президента Беларуси, «у нас с Украиной вообще проблем нет». Две страны абсолютно следуют тем курсам, по которым договорились, резюмировал Лукашенко.
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