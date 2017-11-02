Додон провел встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах

В форуме примут участие представители примерно 15 стран, в том числе России, Турции, Польше, Чехии, Эстонии, Германии, Греции и других государств.
Мероприятие призвано помочь привлечь иностранные инвестиции в Гагаузию, создать совместные предприятия и новые рабочие места.
В этом контексте, в качестве красноречивого доказательства привлечения эффективных инвестиций и успешной производственной деятельности СЭЗ глава государства привел открытие в Гагаузии новой японской компании, в которой, как ожидается, будет около 450 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит несколько десятков миллионов долларов.
В то же время президент приветствовал разработку бюджета Гагаузии на 2018 год в объеме 706 млн. леев и увеличение собственных доходов на 24%.
Впервые за 25 лет в бюджете предусмотрено выделение более 50 млн леев для инфраструктуры Гагаузии. Глава государства высоко оценил деятельность исполнительной власти Гагаузии, нацеленной на повышение уровня жизни населения и развитие региона, который является примером эффективного управления всех районов страны.