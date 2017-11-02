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13:58 (мск), источник: Noi.md

Додон провел встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах

Башкан Гагаузской автономии Инина Влах передала президенту Игорю Додону приглашение принять участие в Фестивале вина, который ежегодно проводится в Комрате, и инвестиционном форуме «Invest Gagauzia», который пройдет в автономии третий год подряд.

Источник: Noi.md

В форуме примут участие представители примерно 15 стран, в том числе России, Турции, Польше, Чехии, Эстонии, Германии, Греции и других государств.

Мероприятие призвано помочь привлечь иностранные инвестиции в Гагаузию, создать совместные предприятия и новые рабочие места.

В этом контексте, в качестве красноречивого доказательства привлечения эффективных инвестиций и успешной производственной деятельности СЭЗ глава государства привел открытие в Гагаузии новой японской компании, в которой, как ожидается, будет около 450 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит несколько десятков миллионов долларов.

В то же время президент приветствовал разработку бюджета Гагаузии на 2018 год в объеме 706 млн. леев и увеличение собственных доходов на 24%.

Впервые за 25 лет в бюджете предусмотрено выделение более 50 млн леев для инфраструктуры Гагаузии. Глава государства высоко оценил деятельность исполнительной власти Гагаузии, нацеленной на повышение уровня жизни населения и развитие региона, который является примером эффективного управления всех районов страны.

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