Додон провел встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах

Источник: Noi.md

В форуме примут участие представители примерно 15 стран, в том числе России, Турции, Польше, Чехии, Эстонии, Германии, Греции и других государств.

Мероприятие призвано помочь привлечь иностранные инвестиции в Гагаузию, создать совместные предприятия и новые рабочие места.

В этом контексте, в качестве красноречивого доказательства привлечения эффективных инвестиций и успешной производственной деятельности СЭЗ глава государства привел открытие в Гагаузии новой японской компании, в которой, как ожидается, будет около 450 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит несколько десятков миллионов долларов.

В то же время президент приветствовал разработку бюджета Гагаузии на 2018 год в объеме 706 млн. леев и увеличение собственных доходов на 24%.