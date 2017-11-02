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13:23 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На сохранение и развитие языков народов Башкортостана будет выделено 50 млн рублей

50 миллионов рублей будет ежегодно направляться на гранты Главы республики Башкортостан, направленные на сохранение и развитие языков народов РБ.

А финансирование программ в поддержку языковой политики республики составит минимум 100 миллионов рублей.

Такие суммы сегодня были озвучены Рустэмом Хамитовым на заседании Совета по укреплению межнационального согласия в Башкортостане.

На встрече присутствовали представители национальных общественных объединений, органов власти, духовенства, научного сообщества.

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