На сохранение и развитие языков народов Башкортостана будет выделено 50 млн рублей
50 миллионов рублей будет ежегодно направляться на гранты Главы республики Башкортостан, направленные на сохранение и развитие языков народов РБ.
50 миллионов рублей будет ежегодно направляться на гранты Главы республики Башкортостан, направленные на сохранение и развитие языков народов РБ.
А финансирование программ в поддержку языковой политики республики составит минимум 100 миллионов рублей.
Такие суммы сегодня были озвучены Рустэмом Хамитовым на заседании Совета по укреплению межнационального согласия в Башкортостане.
На встрече присутствовали представители национальных общественных объединений, органов власти, духовенства, научного сообщества.