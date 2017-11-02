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13:22 (мск), источник: БЕЛТА

НЦЗПИ Беларуси начал подготовку законопроекта о персональных данных

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Беларуси начал подготовку законопроекта о персональных данных. Об этом сегодня журналистам сообщил директор центра Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Директор НЦЗПИ рассказал, что недавно центр завершил работу над концепцией закона о персональных данных. «Она утверждена на уровне главы государства, и сегодня в центре приступают к написанию соответствующего закона», — проинформировал Вадим Ипатов. Он пояснил, что в Беларуси с момента включения законопроекта в план подготовки до его принятия проходит не более двух лет. «Если все будет нормально, то через год, максимум два мы будем иметь соответствующий закон», — сказал директор НЦЗПИ.

Он обратил внимание, что сегодня правоотношения в этой сфере уже отчасти урегулированы. «Со вступлением в силу закона мы будем иметь четкую картину: как формируются персональные данные граждан, как защищаются, кому и в каком порядке предоставляются, кто отвечает за то, чтобы они были защищены от несанкционированного доступа», — пояснил Вадим Ипатов.

Разработчики законопроекта намерены обеспечить, с одной стороны, соблюдение прав госорганов, которые используют персональные данные для оказания услуг населению, с другой — создать условия для защиты личной информации от несанкционированного доступа.

Директор НЦЗПИ сегодня принимает участие в международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты». Участники форума обсуждают в том числе различные аспекты обеспечения информационной безопасности. Открывая конференцию, заместитель председателя КГБ Беларуси Игорь Бусько отметил, что успешно и эффективно противодействовать глобальным и региональным угрозам можно только на основе передовых знаний и технологий. Еще одно необходимое условие — скоординированные и комплексные меры правового регулирования как национального, так и межгосударственного уровня.

«Важное место в этом отводится сближению национальных законодательств стран СНГ в области обороны и безопасности, развитию международного информационного обмена», — сказал Игорь Бусько.

Он выразил уверенность, что конференция, в которой принимают участие эксперты из Азербайджана, Казахстана, России, Узбекистана, из структур Содружества, МПА СНГ, ОДКБ, выработают конкретные предложения, направленные на совершенствование этой деятельности.

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