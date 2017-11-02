Повредившие газопровод в Крыму диверсанты будут наказаны, надеется Мурадов

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). Без газоснабжения осталось несколько тысяч абонентов. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП в районе Алушты, квалифицировав их как диверсии.

«Сейчас идет следствие, окончательные выводы еще не сделаны, но действительно есть признаки диверсионных действий. Хотя я при этом хочу подчеркнуть, что наши службы очень четко работают в Крыму и даже если окажется, что это диверсионная акция, то, конечно же, ее исполнители будут обязательно найдены и соответствующим образом наказаны. Счастья свободной работы диверсантам на территории Крыма, безусловно, мы не дадим», — сказал Мурадов РИА Новости.