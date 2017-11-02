Путин в четверг встретится с ушедшими в отставку губернаторами

«Сегодня он встретится с ушедшими в отставку руководителями регионов. Он примет их у себя в своей резиденции загородной, будут (Рамазан) Абдулатипов, Дагестан, (Владимир) Городецкий, Новосибирская область, (Павел) Коньков, Ивановская область, (Игорь) Кошин, Ненецкий автономный округ, (Николай) Меркушкин, Самарская область, (Владимир) Миклушевский, Приморский край, (Виктор) Назаров, Омская область, (Вадим) Потомский, Орловская область, (Виктор) Толоконский, Красноярский край и (Валерий) Шанцев, Нижегородская область. Все внесли значительный вклад в развитие своих регионов, соответствующая оценка будет дана президентом на встрече», — сказал Песков журналистам в четверг.

При этом он отметил, что экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака на встрече не будет.

Путин ранее обещал встретиться с губернаторами, покинувшими свои посты. Он отмечал, что «очень благодарен за их работу, за их результаты». На заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава государства заявил, что ротации в губернаторском корпусе продолжатся. Он заверил, что они не ведутся огульно, при этом ставка делается на современных и перспективных технократов. По его словам, важен каждый шаг, но цель «создать новый губернаторский корпус из молодых перспективных людей, которые думают о будущем регионе и всей России».