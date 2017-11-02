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14:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин в четверг встретится с ушедшими в отставку губернаторами

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с экс-главами 10 российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня он встретится с ушедшими в отставку руководителями регионов. Он примет их у себя в своей резиденции загородной, будут (Рамазан) Абдулатипов, Дагестан, (Владимир) Городецкий, Новосибирская область, (Павел) Коньков, Ивановская область, (Игорь) Кошин, Ненецкий автономный округ, (Николай) Меркушкин, Самарская область, (Владимир) Миклушевский, Приморский край, (Виктор) Назаров, Омская область, (Вадим) Потомский, Орловская область, (Виктор) Толоконский, Красноярский край и (Валерий) Шанцев, Нижегородская область. Все внесли значительный вклад в развитие своих регионов, соответствующая оценка будет дана президентом на встрече», — сказал Песков журналистам в четверг.

При этом он отметил, что экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака на встрече не будет.

Путин ранее обещал встретиться с губернаторами, покинувшими свои посты. Он отмечал, что «очень благодарен за их работу, за их результаты». На заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава государства заявил, что ротации в губернаторском корпусе продолжатся. Он заверил, что они не ведутся огульно, при этом ставка делается на современных и перспективных технократов. По его словам, важен каждый шаг, но цель «создать новый губернаторский корпус из молодых перспективных людей, которые думают о будущем регионе и всей России».

С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.

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